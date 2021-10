Tallano Technologie, créée en 2012, par Christophe Rocca-Serra, développe une technologie innovante qui permet de réduire de 85 à 90 % l’une des principales sources d’émission de particules ultra fines du secteur routier et ferroviaire. Fort d’un portefeuille de 25 brevets dans une douzaine de pays à travers le monde, Tallano a mis au point un système d’aspiration à particules baptisés « TAMIC » qui vient se fixer directement sur le frein de véhicules routiers ou ferroviaires. Les performances de réduction atteintes par Tallano sont sans égales et lui ont déjà permis de développer différents partenariats avec plusieurs opérateurs ferroviaires, dont la SNCF, des constructeurs automobiles et équipementiers en Europe et en Asie.

Fort de cette première phase de développement, et dans un contexte réglementaire européen propice à son expansion, Tallano a ouvert son capital à des acteurs majeurs de la transition environnementale. La société a ainsi levé auprès de Mirova, Bpifrance, Veolia et plusieurs family offices [1] européens 17,7 millions d’euros.

La commission Européenne devrait prochainement adopter la future norme Euro 7 qui définira les émissions des véhicules commercialisés à partir de 2025. Elle devrait amener à une diminution significative des seuils d’émissions incluant les particules ultra fines issues du freinage, jusqu’ici visée par aucune norme. « TAMIC » offre une solution unique de captation par aspiration à la source des émissions de particules au freinage des véhicules automobiles. Les freins d’un véhicule neuf représentent en moyenne 6 fois plus de particules que son moteur thermique. Testé en laboratoire et éprouvé en condition réelle, « TAMIC » est composé d’une carte électronique qui active une turbine au moment du freinage et qui aspire les particules émises par l’action des plaquettes sur le disque de frein. Il s’agit d’un dispositif universel qui s’adapte sur tout type de véhicule.

Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer son développement commercial auprès d’autres opérateurs ferroviaires dans le monde et de multiplier ses partenariats dans l’industrie du transport routier (automobiles et véhicules lourds).

Mirova, principal investisseur de cette levée de fonds, intervient au travers de sa nouvelle stratégie de capital investissement dédiée au financement d’entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale.

Christophe Rocca-Serra, CEO fondateur de Tallano : « Cette levée de fonds marque une grande étape dans le développement de Tallano. Elle témoigne aussi de la reconnaissance du monde industriel et financiers pour le travail des équipes de Tallano qui depuis presque 9 ans innovent sans relâche pour faire de « TAMIC » une solution qui répond aux enjeux majeurs de protection environnementale et de santé publique. Nous remercions nos nouveaux partenaires de leur confiance et sommes impatients d’écrire avec eux la suite de notre histoire. »

Marc Romano, Directeur Private Equity Impact chez Mirova : « Notre fonds vise à déployer du capital d’accélération pour soutenir des entreprises innovantes qui apportent une solution aux enjeux environnementaux. La problématique des particules fines est une question de santé publique qui ne pourra pas être résolue sans avancée technologique. La finance a toute sa place à jouer dans ces innovations en apportant des fonds au service de leur développement. Nous sommes ainsi très heureux d’accompagner Tallano dans son développement. »

« La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique, accentué par l’accélération du changement climatique. Expert des solutions industrielles pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur, Veolia soutient l’innovation et le développement des solutions du futur dans le domaine. Nous sommes ainsi heureux de participer à la levée de fonds de Tallano pour contribuer à accélérer le déploiement de sa technologie à fort d’impact positif pour l’environnement », a déclaré Claude Laruelle, directeur général adjoint en charge des finances du groupe Veolia.