Fort d’une équipe de plus de 300 consultants spécialistes notamment des métiers de la banque et de l’assurance, Talan Consulting devient un des leaders des cabinets de conseil sur ce secteur.

« Notre rapprochement avec Siltéa s’inscrit dans le déploiement de notre plan « Ambition 2020 ». Nous avons, en effet, annoncé cet été une levée de 100 millions d’euros de dettes dont l’un des objectifs est de nous développer par de la croissance externe sur nos principaux secteurs, comme la banque et la finance. » Mehdi Houas, Président de Talan.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les collaborateurs de Siltéa dans l’équipe de Talan Consulting avec qui nous partageons notre ADN, basé sur la convivialité, le pragmatisme, l’innovation et l’agilité. Ensemble, nous franchissons une nouvelle étape qui permet à Talan Consulting de devenir un leader du conseil en management multisectoriel avec un très fort ancrage métier » Laurent Dherbecourt, Directeur Général de Talan Consulting.

« Nous sommes fiers de rejoindre l’aventure collective Talan. Ce rapprochement nous permet d’élargir notre proposition de valeur sur la sphère de l’innovation technologique notamment et de développer ainsi une offre complète de bout en bout adaptée à chacun de nos clients » Jean-Luc Carpentier, Associé de Siltéa.

Suite à cette acquisition, Jean-Luc Carpentier, Xavier de Jerphanion et Vincent Meslin, deviennent Partners de Talan Consulting, pôle conseil de Talan, et Responsables du Développement des activités Banque et Assurance.