Talan a conclu une entente en vue d’acquérir un acteur stratégique au Canada : Createch, entreprise canadienne spécialisée dans les services et les solutions technologiques. Ce rapprochement s’inscrit dans la trajectoire initiée en 2019 avec l’intégration au Canada de Planaxis, en 2021 de Projexia par l’intermédiaire de PASàPAS, puis en novembre dernier avec le rachat d’Insum. Grâce à cette opération de croissance externe, Talan renforcera significativement sa présence en Amérique du Nord, avec Montréal comme siège social canadien, avec plus de 650 collaborateurs pour 120 millions de dollars canadiens de chiffre d’affaires.

Createch est une société canadienne spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de services et de solutions technologiques pour ses clients, notamment dans les secteurs de l’industrie, la distribution, le commerce de détail, la finance, les services et le secteur public. Avec cette opération, Talan franchira le cap des 500 clients à travers le monde. Grâce au savoir-faire des près de 300 collaborateurs de Createch, Talan bénéficiera d’expertises complémentaires tout en renforçant son positionnement premium dans le conseil en innovation et en transformation par la technologie. Ce rachat permettra également de créer de nombreuses synergies au service des clients.

Dans le cadre de cette opération, l’entité et la marque Createch seront conservées et l’équipe en place continuera ses activités. L’acquisition devrait être conclue au cours du premier trimestre 2022.

« Nous sommes très heureux que Createch rejoigne l’aventure Talan. Ce projet s’inscrit dans notre plan "Ambition 2024" dans lequel nous prévoyons 10 000 collaborateurs au sein du groupe, dont plus de 3 000 en Amérique du Nord, afin de répondre sur toute la chaîne de valeur des besoins croissants en innovation et transformation digitale des grands groupes et des acteurs publics. Leurs experts de haut niveau sur des solutions majeures du marché nous permettent d’atteindre une taille critique en Amérique du Nord. Au-delà de nos complémentarités, nous partageons avec Createch de fortes valeurs humaines propres à l’ADN de notre groupe telles que la solidarité, l’intégrité, l’excellence, l’humilité, l’empathie et l’énergie. Ces valeurs communes incarnent parfaitement notre raison d’être : "Nous croyons que seule une pratique humaniste de la technologie fera du nouvel âge numérique une ère de progrès pour tous". » indique Mehdi Houas, président du groupe Talan.

« Nous sommes ravis de nous associer au groupe Talan. Ce rapprochement nous permet de démultiplier notre force de frappe sur le marché nord-américain, grâce à la complémentarité de nos expertises. Les 4 000 collaborateurs du groupe Talan constituent un atout important pour apporter un large panel de solutions à nos clients. » précise Hélène Kyriakakis, présidente de Createch.