TagPay, entreprise technologique qui propose un « core banking system » évolutif et ouvert à tous les acteurs des services financiers, a le plaisir d’annoncer un investissement de 25 M€ de Long Arc Capital. Cet investissement permettra à Long Arc Capital, société d’investissement basée à New York, de prendre une participation majoritaire dans TagPay, tandis que ses cofondateurs Yves Eonnet (CEO) et Hervé Manceron (COO) demeureront à la tête de l’entreprise.

L’industrie des services financiers se trouve à un moment charnière de sa transformation digitale. L’érosion de la profitabilité ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs contraignent les banques à consentir des investissements conséquents en matière de systèmes informatiques. Malgré certains succès en termes de digitalisation omnicanale à la manière des néo-banques, c’est dans le domaine des « core banking systems », les systèmes d’information qui fournissent aux banques les capacités nécessaires pour concevoir et déployer rapidement des produits financiers innovants et personnalisés, que réside la véritable opportunité.

TagPay, créée par Yves Eonnet et Hervé Manceron, fournit aux institutions financières un « core banking system » de nouvelle génération très économique. Ce produit transforme des systèmes hérités du passé, souvent coûteux et inefficients, en des plateformes évolutives en architecture ouverte.

Les institutions financières peuvent alors être plus innovantes et améliorer l’expérience clients. Pour les nouveaux acteurs du marché, ce produit dont la vitesse de déploiement est rapide, leur permet de se concentrer sur la construction de leur offre et la distribution des produits associés. Depuis son lancement en 2016, une vingtaine d’institutions financières – dont des acteurs de premier plan du marché bancaire européen – ont choisi TagPay pour les accompagner dans leur digitalisation.

TagPay, qui avait déjà levé 7 M€, annonce aujourd’hui avoir sécurisé un investissement de 25 M€ auprès de Long Arc Capital. Cette levée a pour but de financer la croissance tout en renforçant l’ensemble des équipes. D’ici 2023, TagPay veut doubler le nombre des institutions clientes et multiplier par 5 le nombre des utilisateurs finaux qui grâce à son système bénéficient de services bancaires digitaux sécurisés. Dans cette nouvelle phase de croissance, la Société Générale – partenaire de longue date de TagPay – reste actionnaire minoritaire réaffirmant ainsi sa confiance envers TagPay et son soutien durable à l’équipe de direction.

« L’évolution réglementaire, les nouvelles attentes des clients finaux et la disruption dans les services financiers font de la modernisation des « core banking system » une nécessité, » déclare Yves Eonnet, CEO de TagPay.

« Aujourd’hui, grâce à son système en architecture ouverte et agile, TagPay est la solution de référence pour faire face à ces défis. Nous sommes très heureux d’avoir aujourd’hui le soutien de Long Arc Capital dont l’accompagnement financier et humain nous permettra d’afficher une croissance rapide pour les 3 prochaines années. »

Vincent Fleury, Partner chez Long Arc ajoute : « Alors que les institutions financières commencent à percevoir les bénéfices des « core banking system » nouvelle génération, TagPay en démontre le plein potentiel en proposant un environnement bancaire configurable et connectable qui répond aux standards de sécurité les plus élevés. Nous sommes ravis de les soutenir dans cette nouvelle phase de croissance. »