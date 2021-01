Le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula Investment Management Limited (« Tabula ») a lancé le premier ETF obligataire aligné sur l’Accord de Paris sur le climat.

Tabula pense qu’en 2021, l’approche ESG passera d’une thématique parmi d’autres à une considération clé dans tous les investissements et que les changements de la législation européenne vont standardiser cette évolution. En conséquence, les fonds à impact vont prendre le relais sur la thématique ESG. Les benchmarks climatiques issus de l’Accord de Paris (« Paris-aligned ») constitueront probablement le cœur des allocations des investisseurs préoccupés par le changement climatique. À ce jour, aucun fonds obligataire passif ou ETF n’a offert ce type d’exposition. Tabula est le premier gestionnaire d’actifs à saisir cette opportunité.

Le Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF est exposé aux obligations de haute qualité (« Investment Grade ») en euros de sociétés dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures de 50% de celles de ce marché et a pour objectif une décarbonisation annuelle d’au moins 7%. Il procède à une analyse ESG rigoureuse, en excluant les obligations des entreprises qui violent les « normes sociales » (par exemple sur les droits de l’homme, le travail, la corruption), celles sur les activités de vente d’armes controversées et de tabac, celles qui causent des dommages environnementaux importants ainsi que celles ayant des larges revenus issus d’énergies fossiles.

L’ETF est conçu pour une allocation cœur de portefeuille car il applique un filtre de liquidité strict et des contraintes sectorielles, de plus l’analyse du back-test de l’indice sous-jacent de l’ETF suggère une forte corrélation historique aux benchmarks traditionnels d’obligations d’entreprises Investment Grade en Euro. Tabula a travaillé avec Solactive et ISS ESG pour développer l’indice sous-jacent de l’ETF, le Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index, un indice Paris-aligned Euro IG avec un focus sur la liquidité.

Les données utilisées pour le filtrage des obligations sont fournies par ISS ESG, un des services d’Institutional Shareholder Services (ISS). ISS existe depuis près de 30 ans et a une expertise sur les données climatiques depuis plus de 10 ans. Ses données sont parmi les plus qualitatives de celles disponibles sur le marché.

« La lutte contre le changement climatique est sans doute la question déterminante de notre époque et constitue un risque majeur pour la gestion de portefeuille », dit Michael John Lytle, le CEO de Tabula. « Les investisseurs doivent utiliser des solutions climatiques specialistes et il y a un besoin de voir un basculement des actifs vers des investissement à impact sur le climat ».

Jason Smith, le Directeur des investissements de Tabula, a ajouté : « L’industrie de la gestion d’actifs a le devoir de développer des solutions plus innovantes et à plus fort impact pour pousser les investissements vers des entreprises ayant de solides références ESG. Nous pensons que notre dernier ETF est, dans cette démarche, le meilleur exemple de solution passive obligataire à impact climatique. Nous devons également prévenir le greenwashing et les allégations trompeuses concernant les faibles émissions de carbone, améliorer la transparence et la comparabilité, tout en intégrant une analyse ESG plus large ».

Tabula est fortement engagé pour soutenir les investissements ESG. La société est signataire des Principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations Unies (Principles for Responsible Investing, PRI) et également du Climate Action 100+. De plus, Tabula est membre du Groupe institutionnel sur le changement climatique (Institutional Group on Climate Change, IGCC) et est engagé activement avec les fournisseurs d’indices pour améliorer les normes ESG dans les benchmarks obligataires existants et futurs.

L’ETF Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS (EUR) - Acc. est listé sur la bourse de Francfort (Xetra) depuis le 14 janvier 2021 avec le code TABC et a des frais courant de 0,25%. Une part SEK couverte en risque de change et capitalisant les revenus sera cotée sur la bourse CBOE le 15 janvier 2021 avec comme code COOLx et des frais courant de 0,30%.