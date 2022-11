Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), le gestionnaire d’actifs et fournisseur d’ETF européen, a enregistré des entrées nettes de plus de 125 millions de dollars US dans son Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (Bloomberg : TAHY LN) en 2022, les investisseurs cherchant à tirer parti des rendements attractifs et d’une opportunité d’investissement croissante. En outre, TAHY LN enregistre le deuxième afflux net le plus élevé de tous les ETF Fixed Income High Yield cotés en Europe cette année.

Le fonds a enregistré de fortes entrées malgré une conjoncture économique difficile en Chine au cours des 12 derniers mois. L’économie chinoise s’est effondrée, sous l’effet de la politique zéro covid du pays, de la récession mondiale imminente et d’une crise immobilière engendrée par les efforts qui visaient à contrôler la demande spéculative et à limiter les responsabilités des promoteurs.

Toutefois, le marché s’est redressé la semaine passée en raison de l’annonce d’un recalibrage significatif de la politique chinoise sur le covid et de l’annonce de mesures radicales visant à sauver le secteur immobilier chinois en difficulté. Dans ce qui pourrait être le pivot le plus crucial depuis que les autorités ont commencé leur répression du financement du secteur immobilier en 2020, les régulateurs ont fourni un ensemble de directives internes en 16 points pour promouvoir le « développement stable et sain » du secteur. En réponse à ce changement de politique, le secteur immobilier chinois High Yield a progressé de plus de 28% [1] en novembre.

« La stabilisation du secteur immobilier est désormais sans aucun doute au centre des préoccupations du gouvernement chinois », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Les dernières mesures visant à soutenir les promoteurs immobiliers chinois sont les plus concrètes à ce jour. Elles constituent un signe clair que le gouvernement cherche à restaurer la confiance des acheteurs de logements en terminant les projets de construction inachevés, tout en assouplissant les restrictions d’achat de logements pour stimuler la demande. »

Le Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (TAHY) offre actuellement une exposition de 25% au secteur immobilier et de 42% à la Chine. Cet ETF de 200 millions de dollars US a un rendement brut de 27 % et une durée de 2,4 ans. Il est classé comme un fonds SFDR Article 8 sous le règlement de l’UE sur les informations financières durables (SFDR).