En mai dernier, Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen d’ETF obligataire, a vu son ETF Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG attirer de nouveaux flux entrants d’environ 75 millions de dollars US, les investisseurs étant de plus en plus désireux de s’exposer à la région. L’ETF, lancé en septembre dernier, a vu ses encours atteindre 250 millions de dollars US.

L’ETF a été développé en partenariat avec Haitong International Asset Management (« Haitong International »), un gérant d’actifs chinois reconnu pour son expertise sur le marché asiatique du crédit ainsi que pour ses références solides sur l’investissement ESG.

Le Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF vise à donner un accès efficient à cette classe d’actifs en améliorant à la fois la liquidité et le profil ESG tout en maintenant un rendement attractif (actuellement 17% en USD) et une duration de taux d’environ 2,7 ans. Ce dernier est classé sous l’article 8 dans le cadre du règlement SFDR de l’UE.