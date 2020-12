Ce producteur d’électricité indépendant, géré par TTR Energy, développeur, opérateur et investisseur en énergies renouvelables depuis 12 ans, vient d’effectuer l’acquisition d’un portefeuille de 19 projets éoliens à travers la France, pour une puissance de plus de 770 MW.

Le portefeuille de parcs se compose de :

projets opérationnels à date : 112 MW ;

projets en construction : 13.2 MW ;

projets ayant obtenu les autorisations mais n’ayant pas encore commencé la construction : 206.1 MW ;

projets en phase de développement : 439 MW.

Le groupement d’investisseurs a été constitué par TTR Energy à l’issue d’un processus compétitif, et est mené par Crédit Mutuel Capital Privé, en tant que « lead investor » via son fonds d’investissement dédié aux infrastructures, Siloe Infrastructures. Les autres investisseurs sont Amundi Transition Énergétique, la Banque des Territoires, Generali Global Infrastructure, Mirova et TTR Energy.

Le conseil financier exclusif de TTR et des vendeurs est Elm Capital, société de conseil en investissements alternatifs.

TTR Energy, qui investit significativement dans le projet aux côtés des investisseurs, est l’administrateur unique chargé de la gestion d’Hexagon Energy.

Basé à Bruxelles et à Reims, TTR Energy est un opérateur et développeur de projets dans le domaine des énergies renouvelables qui investit aux côtés de ses partenaires financiers. Au fil des années, TTR Energy a construit 28 projets éoliens pour un total de 456 MW. Son équipe multidisciplinaire et de taille resserrée procède à l’identification, au développement, à l’optimisation, au financement, à la construction et à la gestion d’actifs dans le secteur des énergies renouvelables.

Gauthier De Potter, fondateur et co-Directeur Général de TTR Energy, se réjouit de cette opération : « la philosophie de TTR est d’accélérer la transition énergétique en unissant les forces de partenaires flexibles et indépendants. Le tour de table créé dans Hexagon Energy, composé d’actionnaires fortement impliqués dans les énergies renouvelables, répond parfaitement à cet objectif. Hexagon Energy offre de la sorte une alternative à l’approche centralisée des grands groupes, en mettant fortement l’accent sur les relations de proximité et le partenariat avec les collectivités locales. Cette approche de concertation permet de maximiser la production tout en minimisant la nuisance et en adaptant les projets aux spécificités et attentes locales ».

Bertrand Ghez, Directeur Général Adjoint de Crédit Mutuel Capital Privé ajoute : « l’investissement dans Hexagon Energy inaugure notre nouveau fonds Siloé Infrastructures, une opération majeure qui traduit notre volonté de contribuer à la transition énergétique, à l’atteinte des objectifs de limitation de l’empreinte carbone ainsi qu’à l’aménagement des territoires en France ».

Emmanuel Legrand, Directeur du département Transition Énergétique et Écologique de la Banque des Territoires souligne : « nous sommes ravis d’accompagner la croissance de TTR Energy, développeur d’énergies renouvelables très présent dans le paysage français. Avec ce nouveau projet, nous investissons dans le déploiement de plusieurs centaines de MW de projets greenfield, au bénéfice de territoires plus durables. La Banque des Territoires s’inscrit pleinement, avec ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts, dont la transition énergétique et écologique est l’une des priorités ».

Matthieu Poisson, Directeur général d’Amundi Transition Energétique déclare : « Amundi Transition Energétique est fier d’accompagner le développement de ce portefeuille principalement greenfield, et ainsi de soutenir la transition énergétique sur le long terme. Cet investissement dans des actifs éoliens Français vient compléter et diversifier le portefeuille d’Amundi Transition Energétique, qui, sur le secteur éolien, était précédemment investi exclusivement à l’international ».

Alban de La Selle, Chief Investment Officer de Generali Global Infrastructure précise : « nous sommes très heureux de soutenir ce nouveau producteur d’Energie Renouvelable que nous voyons promis à un très bel avenir. Cette transaction représente une excellente opportunité pour nos investisseurs de s’associer concrètement au mouvement de la transition énergétique et de bénéficier de rendements stables dans la durée. C’est aussi une nouvelle transaction pour Generali Global Infrastructure qui s’inscrit dans le droit fil de sa politique de soutien aux énergies vertes ».

Raphaël Lance, Directeur des fonds d’infrastructures Transition Energétique chez Mirova indique : « nous nous réjouissons de participer à la création de ce nouveau producteur d’électricité verte au travers de notre fonds dédié à la transition énergétique Mirova Eurofideme IV [1]. Depuis son lancement en 2019, ce dernier a déjà participé au financement d’une vingtaine de participations représentant 2,6 GW de capacités de production électrique renouvelables. L’expertise technique et le savoir-faire de TTR démontrés aux précédents appels d’offre nous rendent confiants sur leur capacité à construire un portefeuille éolien de qualité et faire de ce partenariat un succès commun ».