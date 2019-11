TRYON annonce la clôture d’une levée de fonds d’1 million d’euros auprès notamment des fonds Starquest Capital et SWEN Capital Partners (* FCPI Innovation Pluriel N°5), de l’entreprise de traitement des eaux Ovive et de Business Angels dont Frank Gana et Géraldine Poivert (co-créateurs de (RE)SET).

La société qui est en phase de déploiement d’une unité référence dans les Yvelines, entend ainsi accélérer son développement, notamment auprès des collectivités françaises et devenir le champion européen sur ce segment.