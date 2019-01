TRIDIMEO, pionnière dans l’imagerie 3D multipectrale ultra-rapide, vient de boucler un tour de table de 1.3 million d’euros.

Start-up spécialisée dans le développement de solutions d’imagerie 3D multispectrale ultra-rapide pour l’industrie manufacturière, TRIDIMEO franchit une nouvelle étape en bouclant son premier tour de table pour un montant de 1.3 million d’euros, avec la participation de Sofimac Investment Managers et de CEA Investissement.

L’automatisation d’opérations de manutention pénibles et répétitives est un des enjeux de l’Industrie du Futur. Elle permet notamment de réduire les coûts engendrés par la non-qualité dans les usines. C’est entre-autres à cette problématique que répondent les solutions TRIDIMEO grâce à une technologie innovante de vision 3D, multispectrale et ultra-rapide qui permet de réaliser des opérations de guidage robotique à temps de cycle court ou d’inspection qualité à haut débit.

La technologie développée par TRIDIMEO, issue du CEA, fait franchir une étape majeure à la vision industrielle en combinant précision et vitesse : les images 3D sont en effet délivrées à une cadence de 5 images/seconde, avec une précision submillimétrique. De plus, l’acquisition de spectres optiques permet de monitorer la couleur des produits manufacturés ou de détecter les rebuts dans la production. Des applications qui intéressent d’ores et déjà le secteur de la construction automobile et celui de la production de biens de consommation courante.

« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde notre nouvel investisseur - Sofimac Investment Managers - et du soutien renouvelé par CEA Investissement, actionnaire historique », indique David Partouche, dirigeant et co-fondateur de TRIDIMEO. La jeune entreprise a également pu compter sur des partenaires tels que CAP’TRONIC qui l’a accompagnée sur la partie spécifications et développements électroniques. « Cette augmentation de capital va permettre à TRIDIMEO d’accélérer le recrutement de ses collaborateurs et la mise sur le marché de ses premières solutions de vision 3D multispectrales, d’ailleurs très attendues par nos partenaires industriels ». Alors qu’elle compte actuellement une demi-douzaine de personnes, l’équipe devrait voir ses effectifs doubler au cours des 12 mois à venir. « En plus de notre directeur industriel qui nous a rejoint récemment, trois collaborateurs renforceront l’équipe d’ici le printemps, avec notamment l’arrivée de notre Responsable Développement Commercial » ajoute David Partouche. « Grâce à ce financement, nous avons pu lancer l’industrialisation de la composante matérielle de notre offre-produit et la première de nos solutions logicielles pourra être développée d’ici le second semestre ». L’histoire ne fait donc que commencer...