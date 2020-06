Avec l’acquisition d’IOTBOX, TNP crée une nouvelle offre « Solutions digitales intégrées » au service des clients des secteurs Industrie & Services, avec comme objectif premier l’amélioration de la performance. Les équipes IOTBOX accompagneront les programmes complexes de transformation des clients du cabinet, notamment sur les volets identification des facteurs d’optimisation opérationnelle, identification de solution et déploiements de solutions, prenant tout ou partie en charge les projets autour des solutions digitales à visée industrielles.

Le savoir-faire d’IOTBOX dans le domaine de la data industrielle et des objets connectés a démontré depuis 2017 le retour sur investissement rapide de solutions IOT auprès de clients industriels de référence.

« Les clients industriels de TNP sont en quête permanente de solutions opérationnelles démontrant un impact substantiel sur leurs opérations. Ces solutions doivent être compatibles avec des mises en œuvre rapide, sans investissements en R&D importants. La stratégie d’IOTBOX nous permet d’intégrer un nombre conséquent de solutions digitales à notre portefeuille existant, qui complètent parfaitement nos offres d’amélioration de la performance opérationnelle », explique Benoit Ranini, cofondateur et président de TNP.

Avec plus de vingt projets d’analyse d’opportunités et de déploiements de solutions digitales en trois ans, IOTBOX et son équipe de dix consultants expérimentés se sont fait remarquer ces dernières années auprès de grands groupes comme FRAMATOME, TOTAL, AIRBUS ou encore SNCF. La création de valeur via l’application concrète de solutions digitales au service de l’innovation est au cœur de son engagement.

« IOTBOX et ses start-up partenaires disposent d’un retour d’expérience inégalé dans le déploiement de solutions digitales Industry 4.0, issues des analyses de performance que nous réalisons en amont des projets. Pour chaque solution distribuée, nous analysons le potentiel d’amélioration sur un business process de l’industrie et sa performance qualitative et quantitative. Cette analyse permet d’en déduire le seul véritable indicateur pertinent de l’internet des objets : l’impact financier de l’innovation », explique Samir Djendoubi, associé fondateur d’IOTBOX.

L’ambition de TNP est de devenir un acteur français incontournable de la mise en œuvre de solutions digitales, s’appuyant à la fois sur les meilleurs experts sectoriels associés à des savoir-faire métiers forts (réglementaire, transformation numérique et technologique, data, excellence opérationnelle, gestion de programme, Business Solutions, …) Les équipes IOTBOX vont par ailleurs renforcer les équipes de développement de solutions digitales propres ou issues de start-up de l’écosystème TNP via sa Digital Factory.

« Le changement va très vite, il est permanent. La crise générée par le COVID-19 renforce encore le besoin d’y faire face. Ne pas le devancer pourrait entrainer le déclin des plus grandes entreprises. Nous accompagnons nos clients en conduisant et en coconstruisant leurs programmes de transformation et de sortie de crise : IOTBOX est un vrai atout complémentaire », conclut Benoit Ranini.