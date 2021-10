Un financement qui permet à TIER d’accélérer son expansion sur de nouveaux marchés ainsi que le déploiement de son offre multimodale.

TIER, leader européen de la micro-mobilité, a annoncé aujourd’hui la clôture de son tour de financement de série D de 200 millions de dollars, consolidant ainsi sa position d’entreprise de micro-mobilité la mieux financée en Europe à ce jour. Ce dernier tour de table est mené par les précédents investisseurs SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, RTP Global, Novator, White Star Capital, Mountain Partners, Northzone ainsi que Speedinvest, et ajoute de nouveaux partenaires comme M&G. S’inscrivant dans le cadre plus large d’une augmentation de fonds propres et de dette, le financement de série D fait suite à une levée de série C de 250 millions de dollars il y a moins d’un an, en novembre 2020. Ce financement permet à TIER de bénéficier de ressources supplémentaires pour remplir sa mission Change Mobility For Good en étant l’opérateur de mobilité le plus sûr, fiable et durable du marché.

Depuis son lancement en 2018, TIER s’est imposé comme le leader du marché européen grâce à son efficacité capitalistique et son excellence opérationnelle inégalées. À ce jour, l’entreprise allemande a déployé 135 000 trottinettes, vélos et scooters électriques partagés dans 150 villes et 16 pays. TIER prévoit d’utiliser les fonds pour des acquisitions et des investissements stratégiques, et pour étendre sa couverture internationale sur de nouveaux marchés de croissance stratégiques. TIER investira également dans l’extension de sa flotte multimodale en Europe et au Moyen-Orient et poursuivra le déploiement de son réseau innovant TIER Energy Network, un réseau de stations de recharge de batteries hébergées par des commerces locaux.

Amer Alaily, Directeur Europe de Mubadala Capital : " La passion de Lawrence, Matthias et Alex pour le changement est perceptible dans toute l’organisation, depuis les bureaux de TIER à Dubaï jusqu’à son siège à Berlin. Ils se sont rapidement imposés non seulement comme un leader de la micro-mobilité en Europe, mais aussi comme une entreprise dont l’engagement en matière d’environnement les distingue de leurs concurrents. Nous sommes fiers d’avoir fait partie de leur parcours et nous nous réjouissons de rester un partenaire de Lawrence et de son équipe pour les années à venir ".

Niranjan Sirdeshpande, Director de l’équipe d’investissement Catalyst chez M&G : " TIER a fait preuve d’une forte croissance au cours des trois dernières années, en élargissant son offre de produits multimodaux, en établissant d’importants partenariats industriels et en remportant des appels d’offres très prisés. Nous sommes impressionnés par le leadership exceptionnel de TIER en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Nous souhaitons aider TIER à consolider sa position de numéro un de la micro-mobilité en Europe et à accélérer son succès dans ce secteur concurrentiel ".

Alex Gayer, Chief Financial Officer de TIER : " La confiance et la conviction de nos investisseurs, nouveaux comme existants, nous aideront à accélérer nos plans de croissance et à consolider le leadership de TIER en Europe. Ce financement par capitaux propres fournit une puissance de frappe supplémentaire pour étendre notre présence sur le marché multimodal à l’échelle mondiale, et poursuivre des investissements et des acquisitions stratégiques. Nos besoins d’investissement dans les véhicules seront satisfaits grâce à la capacité d’endettement débloquée. Notre objectif est de faire de TIER le leader européen de la micro-mobilité, en nous appuyant sur notre position de leader du marché des trottinettes électriques partagées ".

Lawrence Leuschner, CEO and Co-fondateur de TIER Mobility : " Ce financement fournit à TIER des ressources supplémentaires pour remplir sa mission Change Mobility For Good. Le fait d’avoir enregistré plus de 75 millions de trajets, remplaçant plus de 12 millions de trajets en voiture, en si peu de temps, montre que les villes du monde entier cherchent des moyens de rendre leurs réseaux de transport plus sûrs et de s’orienter vers un avenir sans émissions ".

Ce financement intervient au cours d’une année charnière pour TIER. L’entreprise a récemment ouvert son 16ème pays et a étendu de manière significative sa présence en Europe et au Moyen-Orient avec de nouvelles villes telles que Budapest (Hongrie), Utrecht (Pays-Bas) ; Roubaix (France) et Londres, après avoir remporté l’appel d’offres pour gérer le premier programme de scooters électriques de la capitale. Avec le lancement des vélos électriques dans plusieurs pays européens, TIER élargit sa gamme croissante d’options multimodales, ce qui en fait le premier fournisseur européen de micro-mobilité à offrir aux utilisateurs trois types de véhicules différents dans une seule application.

Avec une valorisation de 2 milliards de dollars, TIER a levé un total conséquent de 660 millions de dollars en capitaux propres et dette.