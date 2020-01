Le groupe TDF cède 80 % du capital de la société Cognacq-Jay Image (ex-Arkena SAS), acteur majeur des services médias en Europe. Les trois repreneurs sont d’actuels directeurs expérimentés de la société Cognacq-Jay Image : Alain Lorentz, directeur Technique, Nicolas Basdevant, directeur des Opérations et Philippe Bonpunt, directeur Commercial. Chacun d’eux a une connaissance approfondie de l’activité de gestion et de distribution de contenus vidéos, audio et de données.

Cognacq-Jay Image sert plus de 500 clients, parmi lesquels des chaînes de télévision, des opérateurs de télécommunication, des plateformes VOD ainsi que des entreprises propriétaires de contenu.

Cette cession favorise le développement de Cognacq-Jay Image en lui permettant de poursuivre sa stratégie d’entreprise sur ses activités cœur, la gestion des médias et leur exposition.

TDF confirme ainsi son orientation stratégique en tant qu’opérateur d’infrastructures.

A l’issue de cette cession, les relations commerciales entre la société Cognacq-Jay Image et le groupe TDF se poursuivent au travers d’un partenariat qui permet à TDF de proposer, en complément des services et solutions de Cognacq-Jay Image, différentes prestations, notamment de transport, d’hébergement technique et de soutien à l’exploitation.