TDF Infrastructure S.A.S. annonce la finalisation d’un nouveau crédit syndiqué de 300 millions d’euros pour financer les investissements du Groupe.

En phase avec sa stratégie de croissance organique, le Groupe mène un ambitieux programme de déploiement d’infrastructures de télécommunication en France. Ce crédit syndiqué sera principalement alloué au financement de ces investissements ainsi qu’à d’éventuelles acquisitions.

Cette nouvelle ligne de crédit expire en mars 2024 avec des options d’extension pouvant porter la maturité jusqu’en 2026. Elle a été arrangée par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Le groupe des banques prêteuses est constitué de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale, Mediobanca, MUFG Bank Ltd, Bank of America et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.

Hélène Kayanakis, Directrice financière, stratégie et achats du groupe TDF a déclaré : « Cette nouvelle ligne de crédit augmente de manière significative la liquidité du Groupe. Elle constitue une source de financement à des conditions attractives qui permettra à TDF de poursuivre son programme de déploiement d’infrastructures numériques, pylônes de téléphonie mobile et réseaux de fibre optique, en France ».