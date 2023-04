Sycomore Asset Management annonce l’arrivée de Thibault Renoux en qualité de gérant ISR. Il rejoint l’équipe de gestion de la stratégie Actions Eco Solutions et participera activement à la gestion et au développement du fonds Sycomore Global Eco Solutions aux côtés d’Anne-Claire Abadie et Alban Préaubert. Il intègre plus largement l’équipe de gestion désormais composée de 25 gérants-analystes.

Pour accompagner le développement de son fonds actions monde dédié à la transition écologique, Sycomore AM recrute Thibault Renoux en tant que gérant actions, spécialisé dans l’investissement durable. Il cogérera le fonds Sycomore Global Eco Solutions, lancé en décembre 2021, qui investit dans des entreprises engagées dont les modèles économiques contribuent à la transition écologique et énergétique à travers 8 thématiques : énergies renouvelables, efficacité énergétique & électrification, mobilité verte, construction durable, économie circulaire, gestion des ressources naturelles, alimentation durable & consommation responsable, éco-services.

Anne-Claire Abadie et Alban Préaubert déclarent « Nous sommes très heureux d’accueillir Thibault qui mettra toute son expérience de gérant actif de conviction au service de notre nouvelle gestion environnementale mondiale. Sa maîtrise des enjeux extra-financiers, couplée à son expertise dans l’analyse des données, viendra enrichir nos stratégies Eco Solutions. »

Thibault Renoux souligne « Je suis ravi de rejoindre Sycomore AM, pionnier de l’ISR, pour m’inscrire dans leur mission d’investisseur responsable. J’aurai à cœur de participer activement à l’accélération de la stratégie environnementale. »

Thibault Renoux, 32 ans, CFA, débute sa carrière en 2014 chez UBS en tant qu’analyste en gestion de patrimoine. En 2015, il rejoint les équipes de Mirova comme analyste actions, notamment sur des fonds globaux axés sur la thématique de l’environnement. En 2017, Thibault rejoint BDF Gestion en qualité de gérant actions où il développe notamment un fonds thématique pour l’environnement fournissant des solutions durables pour lutter contre le réchauffement climatique.

Il est diplômé de l’université Paris Dauphine.