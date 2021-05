Portée par une belle dynamique de ses encours Crédit, et pour accompagner le développement de sa gamme Crédit ISR qui va bientôt s’élargir avec le lancement de nouveaux fonds, Sycomore AM recrute un nouvel analyste sénior. Tony Lebon, qui cumule plus de 10 ans d’expérience, rejoint l’équipe de Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety, gérants associés.

Stanislas de Bailliencourt déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Tony au sein de notre équipe pour renforcer notre capacité d’analyse, notamment sur le crédit high yield européen, et nous accompagner dans la gestion de nos stratégies crédit ISR. »

Tony Lebon souligne : « Je suis ravi de rejoindre une équipe qui a été pionnière en matière d’intégration de critères extra-financiers dans la gestion obligataire. J’aurai à cœur d’apporter mon expertise en matière d’analyse croisée crédit et gouvernance ».

Tony Lebon, 33 ans, a démarré sa carrière en 2012 dans le groupe Société Générale en tant qu’analyste actions sur les Small & Mid caps dans différents secteurs (IT, loisirs/voyages, équipementiers, immobilier). Ayant rejoint Oddo BHF en 2014, il s’est spécialisé dans les obligations convertibles et le High Yield européens, tous secteurs confondus, et a acquis de solides compétences dans les situations spéciales et les restructurations de dettes. Il a notamment co-développé une méthode d’analyse de la gouvernance des émetteurs, axée principalement sur la transparence comptable.

Il est diplômé de NEOMA Business School.