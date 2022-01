Swiss Life annonce la nomination de Sébastien Leboucher en tant que Responsable de la Direction Partners’ Solutions, au sein de la Division de la Distribution, sous la responsabilité de Éric Le Baron. Il succèdera, à compter du 1er février 2022, à Philippe Drapier, qui a été nommé Directeur Général de Carte Blanche Partenaires.

Au plus proche des attentes des cabinets de courtage et partenaires distributeurs spécialisés, la Direction Partners’ Solutions est notamment en charge de l’offre commerciale sur mesure, en santé et prévoyance individuelle et collective, retraite collective, et dommage sur le marché français ; elle développe également les offres sur mesure en santé et prévoyance, individuelle et collective, à l’international.

Âgé de 50 ans et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, Sébastien Leboucher a une expérience de 17 ans dans le domaine du courtage spécialisé en protection sociale et avantages sociaux. Il a démarré sa carrière, en 1995, en tant que consultant en avantages sociaux au sein du cabinet Mercer puis a intégré le cabinet Verlingue, en 2003, comme chargé de clientèle en protection sociale complémentaire. En 2004, il est devenu directeur Benefits chez Fitz-Roy International. Par ailleurs, en 2012, il a rejoint la Direction Partners’ Solutions de Swiss Life en tant qu’inspecteur assurances collectives, puis est devenu responsable adjoint Grand Courtage et a été en charge du développement cross-sell. Depuis 2017, il était responsable des Partenariats non vie.