Diplômé en 2011 de l’université Paris Dauphine en ingénierie financière et finance d’entreprise, Emilien Vallet démarre sa carrière chez PricewaterhouseCoopers en tant qu’auditeur financier. Il rejoint en 2013 UBS France en tant qu’analyste banque privée au département Ultra Hight Net Worth. En 2015, il est nommé banquier privé au bureau UBS France de Lyon, où il a la charge du développement de l’activité et du portefeuille de clients entrepreneurs.

Pour Yves Naccache, vice-président du directoire de Swiss Life Banque Privée : « Nous sommes ravis d’accueillir Emilien au sein de notre équipe. Sa double expertise en gestion privée et banque d’affaires ainsi que sa connaissance du terrain seront un réel atout dans le développement de notre activité auprès des entrepreneurs, qui sont pour nous une cible stratégique ».

« Je suis très heureux de rejoindre Swiss Life Banque Privée », se réjouit Emilien Vallet. « On me confie une mission ambitieuse, celle d’implanter Swiss Life Banque Privée et La Banque d’Affaires dans tout le quart sud-est de la France. Je ne doute pas que nous réussirons car La Banque d’Affaires, la co-entreprise développée avec Alantra répond à un besoin réel des entrepreneurs. Cette offre et notre présence mondiale nous permet de les accompagner dans le développement de leur patrimoine privé et de leur entreprise, ce qui est un véritable avantage différenciant. »