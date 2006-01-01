Le 1er septembre, Franck Birchenall a rejoint Swiss Life Banque Privée pour prendre la direction du pôle Produits Structurés.

En tant que Directeur Produits Structurés, Franck BIRCHENALL est chargé d’accélérer le développement de la gamme des produits structurés proposés par la banque à ses clients, en enrichissant la typologie de produits offerts et en y intégrant une dimension technologique grâce à des outils basés sur l’IA notamment. Figure également sur sa feuille de route l’ouverture de cette offre à une distribution intermédiée via les CGP et les family offices, et aux petits institutionnels. Pour ce faire, il va travailler au renouvellement et à la réorganisation de son pôle.

Rappelons que Swiss Life Banque Privée a été précurseur sur cette classe d’actifs et est l’un des leaders en France, avec une production annuelle de 3 milliards d’euros. L’enjeu est donc de permettre au pôle Produits Structurés de servir toujours mieux les clients de la banque ainsi que les clients du réseau Swiss Life en mettant à leur disposition une offre de produits et de services innovante et adaptée au contexte de marché.

Hervé Mercier Ythier, Président du Directoire de Swiss Life Banque Privée, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Franck Birchenall. Il dispose d’une solide expertise sur les produits structurés et d’une expérience sur le pilotage d’une telle offre, ce qui est un atout considérable pour notre succès... Le développement de l’offre en Produits Structurés est stratégique pour la banque, en ce qu’il s’agit d’une classe d’actifs diversifiante, différenciante, très demandée par les clients de la banque privée et des réseaux Swiss Life. »