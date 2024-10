Anne de Paris, qui succède à Natacha Moinard, est chargée de contribuer au développement de Swiss Life Banque Privée, notamment en développant une expérience client premium. Pour ce faire, Anne de Paris développera une gamme de services et d’outils exclusifs et sur mesure qui contribueront à permettre aux clients de la banque d’atteindre leurs objectifs, tant sur le plan de leur patrimoine privé que professionnel. Anne sera par ailleurs en charge de l’optimisation de l’offre produits et services Swiss Life Banque Privée et Swiss Life Gestion Privée et des grandes orientations stratégiques. Enfin, elle dirigera le pilotage du plan marketing, le développement de la notoriété et de l’image de marque de la banque ainsi que les différents sites internet.

Hervé Mercier Ythier, Président du Directoire de Swiss Life Banque Privée, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Anne de Paris. Son expérience en stratégie de marque dans le secteur financier constitue un sérieux atout pour développer la notoriété de Swiss Life Banque Privée. »

Biographie :

Anne de Paris a débuté sa carrière en agence conseil et a suivi/conseillé des entreprises du secteur financier, banques, asset managers, ministère de l’économie et des finances, en stratégie de marque et développement.

Elle a ensuite évolué dans les directions marketing de différentes institutions financières, notamment Allianz pour les réseaux non propriétaires. Elle intègre W Finance, filiale de gestion privée d’Allianz en tant que directrice marketing et communication.

Après le rachat de W Finance par Primonial, elle prend la responsabilité du département marketing offres, réseaux et clients. Son périmètre évolue sur les projets stratégiques avec une forte dimension de transformation digitale et d’expérience client. Enfin, elle occupe le poste de directrice marketing chez ODDO BHF Banque Privée pendant deux ans. Anne est diplômée de Neoma Business School.