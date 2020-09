L’accent est mis sur l’Allemagne et la France, avec aussi d’autres actifs dans le reste de l’Europe, en particulier en Grande-Bretagne, au Benelux et en Suisse. Une allocation la plus égale possible est prévue entre les catégories industrielles et logistiques. Cette approche innovante combine les avantages des deux classes d’actifs immobiliers : la forte diversification des revenus locatifs et la souplesse d’utilisation des actifs industriels ainsi que le rendement élevé et la forte demande de surface des actifs logistiques.

L’immobilier industriel se compose principalement de commerces à usage mixte, généralement loués par des moyennes entreprises. Les types d’usage comprennent la production, le stockage, les bureaux, la recherche et les services. La structure de multilocation typique et la variété des usages répartissent le risque au niveau du bien. Les biens logistiques, généralement de grandes surfaces, sont particulièrement bien desservis et adaptés au stockage, à la distribution et à la préparation de commandes dans les régions métropolitaines européennes.

Avantages des investissements dans l’industrie et la logistique

L’immobilier industriel et logistique se caractérise par sa stabilité. En effet, les biens industriels bénéficient d’une granularité des revenus locatifs supérieure à la moyenne. Cette particularité combinée à une demande croissante pour les actifs logistiques offre une stratégie défensive activement gérée, très appréciée des investisseurs institutionnels dans le contexte actuel de marché. Cet assemblage offre par ailleurs un potentiel de croissance à long terme car le secteur de l’industrie et de la logistique bénéficiera des mégatendances qui marqueront les années à venir : e-commerce, logistique urbaine, Industrie 4.0 et dé-mondialisation. La combinaison d’actifs logistiques de grande surface et d’actifs industriels plus modestes assure des rendements supérieurs à la moyenne et une volatilité inférieure à la moyenne par rapport aux investissements immobiliers purement logistiques.

Une expérience de longue date dans le secteur industriel et logistique

Ces dernières années, Swiss Life Asset Managers a développé avec succès toute une gamme de produits d’investissement pour des clients tiers. Fin juin, les actifs immobiliers sous gestion s’élevaient à 93,6 milliards d’euros. En comptant les placements pour le compte des compagnies d’assurance du Groupe Swiss Life, Swiss Life Asset Managers gère 240,4 milliards d’euros d’encours.

Partie intégrante de Swiss Life Asset Managers depuis 2018, BEOS AG est spécialisée dans le développement et la gestion d’actifs industriels et logistiques sur le marché allemand, dont elle est le leader. Au sein de Swiss Life Asset Managers, elle agit en tant que centre européen de compétences pour cette classe d’actifs immobiliers. Fin juin 2020, BEOS gérait plus de 3,9 milliards d’euros d’actifs dans ce segment de placement.

Informations sur le Fonds