Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt », géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Une vingtaine d’investissements dans dix secteurs et neuf pays a déjà été réalisée. Le fonds vise à lever 2,5 milliards d’euros de capitaux au total

Deux ans après la mise en place de son équipe de gestion de dette infrastructure, Swiss Life Asset Managers ouvre sa plateforme d’investissement aux clients tiers.

Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt », géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels.

Le portefeuille existant est investi en dette infrastructure senior libellée en euros, émise par des entités domiciliées dans des pays de l’OCDE, ayant une notation cible investment grade. Etablie sur un horizon de long terme, la stratégie d’investissement repose sur une approche dite buy & hold, − détention des actifs jusqu’au remboursement complet − ciblant des projets d’infrastructures « brownfield » et « greenfield ». L’intérêt pour les investisseurs est renforcé par le fait que le fonds est opérationnel et déjà investi.

Une vingtaine de transactions a été réalisée dans dix secteurs d’activité, dont les télécoms, les transports, le logement social, le stockage industriel ou les énergies renouvelables, et dans neuf pays européens, illustrant l’accent mis sur la diversification des actifs.

« Fidèle à notre philosophie d’investissement partenariale et durable, nous avons souhaité ouvrir cette expertise aux investisseurs. Il existe un alignement d’intérêts naturel entre nos clients, notamment les assureurs vie et fonds de pension, et le groupe Swiss Life, qui investit dans cette classe d’actifs à long terme », analyse Daniel Berner, Head Securities chez Swiss Life Asset Managers.

« La dette infrastructure est une classe d’actifs réels intéressante, en raison non seulement des perspectives de rendements solides et réguliers, mais aussi d’un traitement favorable dans le cadre de Solvabilité II. En effet, la dette infrastructure « qualifiée » permet d’économiser plus d’un tiers de la consommation en SCR (Solvency Capital Requirement ou capital de solvabilité requis) par rapport à une obligation traditionnelle non notée. Cette classe d’actifs est adaptée aux besoins des institutions qui ont des engagements à moyen et long terme » ajoute Denis Lehman, Chief Investment Officer de Swiss Life Asset Managers France. Deux ans après la mise en place de son équipe de gestion de dette infrastructure, Swiss Life Asset Managers ouvre sa plateforme d’investissement aux clients tiers.

Un objectif de 2,5 milliards d’euros de levée de capitaux

Le fonds « Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt » vise à lever 2,5 milliards d’euros de capitaux. Au 30 avril 2022, 1,5 milliard d’euros avaient été engagés par le groupe Swiss Life, dont 700 millions d’euros ont déjà été déployés dans des opérations d’investissement. « A travers nos investissements en dette infrastructure, nous entendons contribuer activement au financement durable de l’économie réelle européenne », commente Stéphane Rainard, Head Infrastructure Debt, Swiss Life Asset Managers.

En ligne avec l’approche d’investissement responsable de Swiss Life Asset Managers, une obligation d’analyse extra-financière fait partie ides processus d’investissement et de gestion du fonds, qui sera classé parmi les fonds relevant de l’article 8 en vertu du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (règlement SFDR). L’équipe a conclu plusieurs opérations de financement auprès d’emprunteurs dont les termes, incluant un coût d’emprunt réduit, étaient liées au respect d’exigences ESG spécifiques définies par Swiss Life Asset Managers.

L’équipe dette infrastructure de Swiss Life Asset Managers compte en moyenne 20 ans d’expérience dans l’univers de la classe d’actifs avec une grande variété de profils. Sa connaissance approfondie de cet écosystème, sa réactivité et les relations nouées de longue date avec les différents acteurs (actionnaires, banques, conseils, institutions publiques, opérateurs…) offrent à l’équipe non seulement un accès direct aux opportunités d’investissement, mais aussi une haute capacité à cibler et conclure rapidement des opérations de financement.

« En tant que partie intégrante de l’organisation globale de crédit de Swiss Life Asset Managers, l’équipe spécialisée dans la dette infrastructure peut puiser dans un vaste pool de recherche interne doté d’une solide expertise sectorielle garantissant des évaluations approfondies et complètes », résume Daniel Holtz, Head Credit chez Swiss Life Asset Managers.