Le fonds « Swiss Life REF (LUX) European Hotel Fund S.A., SICAV-SIF » a récemment obtenu l’agrément de la CSSF (autorité luxembourgeoise du marché) et des autorités de tutelle locales, y compris de l’autorités de marchés financier (AMF) en France. Le fonds, géré par Swiss Life Fund Management (LUX) SA et conseillé par le centre de compétences hôtellerie de Swiss Life Asset Managers situé à Paris (Swiss Life REIM France), sera dédié à l’hôtellerie de 3 et 4 étoiles située dans des métropoles européennes dynamiques avec un endettement cible de 40% [1].

Le fonds prévoit de constituer un portefeuille européen et ciblera les principaux marchés hôteliers européens tels que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que le sud de l’Europe, qui offre un fort potentiel de croissance du revenu moyen par chambre disponible (RevPAR).

Le fonds ciblera des actifs bien conçus qui répondent à la demande des voyageurs soucieux de leur budget, qui ont des attentes élevées en matière de rapport qualité-prix, ainsi qu’un choix sans précédent apporté par les nouvelles technologiques.

Swiss Life Asset Managers affiche un solide track-record sur tout type d’hôtellerie, avec un total de 79 hôtels, représentant plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2018.

Plus spécifiquement, Swiss Life Asset Managers a acheté 17 hôtels au cours des 18 derniers mois. « Nous sommes actifs dans le secteur hôtelier depuis 2013 et c’est le quatrième fonds que nous avons lancé sur cette typologie d’actifs très appréciée de nos investisseurs. Ce fonds bénéficiera de l’expertise de Swiss Life Asset Managers en matière d’investissement hôtelier, de gestion d’actifs, de structuration et de recherche », souligne Frédéric Bôl, CEO de Swiss Life Asset Managers France.

« Les modèles d’allocations d’actifs montrent l’intérêt d’une exposition sur le secteur hôtelier en Europe, notamment la diversification géographique et sectorielle, qui sont des éléments clés pour minimiser les risques. La France reste la première destination touristique en nombre de visiteurs, l’Espagne la plus populaire en termes de nuitées de loisir devant l’Italie. L’Allemagne offre un large spectre de villes où le tourisme d’affaires est synonyme de stabilité des revenus » précise Béatrice Guedj, Directeur de la Recherche et de l’Innovation de Swiss Life REIM France.

« Ce fonds bénéficie déjà du soutien de Swiss Life en tant qu’investisseur puisque deux hôtels situés à Munich et Düsseldorf devraient être apportés courant 2019. Par ailleurs, un sourcing très actif en Europe nous a permis de nous positionner, à la fin de l’année dernière, sur l’acquisition de deux hôtels situés dans le centre-ville de Lisbonne. D’autres investissements devraient suivre en 2019 car nous continuons à chercher des actifs de grande qualité », complète Johanna Capoani, Responsable du Pôle Hôtels.