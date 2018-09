Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth a fait l’objet d’un premier closing, avec des engagements à hauteur de 365 millions d’euros, dont 190 apportés par le groupe Swiss Life et 175 par des clients tiers dans l’univers institutionnel. La stratégie d’investissement de ce nouveau fonds repose sur une approche dite « value add », ciblant des investissements en infrastructure capables de générer un taux de rendement interne net supérieur à 10%. Le fonds pourra comporter une exposition de 30% maximum à des projets « greenfield », relatifs à la construction d’infrastructures ex nihilo.

« Au sein de notre gamme de fonds d’investissement en equity infrastructure, Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth occupe un positionnement complémentaire à celui de nos trois fonds existants, centrés sur des investissements ‘core’. Dans le cas de ce nouveau fonds, nous ciblons des dossiers au profil de risque un peu plus élevé et potentiellement plus rémunérateurs » explique Emmanuel Lejay, Directeur exécutif des Investissements Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers.

« Le couple rendement-risque supérieur du segment ‘value add’ est souvent lié à des risques de marché spécifiques concernant l’infrastructure, par exemple des contrats de courte durée avec des risques de renouvellement, ou à l’état d’avancement du projet, par exemple une autoroute en cours de construction, ou encore des stratégies de croissance. Ces risques additionnels, dans des dossiers moins contractualisés ou non régulés, justifient le potentiel plus important de rendement » ajoute-t-il.

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth a pour objectif la génération de performance, essentiellement à la sortie en capital lors de la vente des actifs, quand les fonds Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities I et II sont davantage orientés vers la distribution de dividendes.

Une cible de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion pour ce fonds

L’univers d’investissement est international, avec au moins 90% des investissements réalisés au sein des pays de l’OCDE. L’objectif est de constituer un portefeuille diversifié de 10 à 12 investissements dans des secteurs et géographies variés. L’investissement par dossier sera de 25 à 75 millions d’euros.

Pour chaque projet investi, le pôle d’expertise Infrastructure equity de Swiss Life Asset Managers, composé de 13 experts, collabore avec des partenaires (investisseurs financiers ou stratégiques) spécialistes dans les investissements en infrastructure de type « value add ». « Nous avons toujours un rôle d’actionnaire minoritaire aux côtés de ces partenaires ‘lead’, avec lesquels nous co-investissons dans les dossiers » précise Emmanuel Lejay.

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth vise une taille d’encours sous gestion minimale de 500 millions d’euros. « Dans le cadre de notre levée de fonds, nous constatons un fort intérêt des investisseurs institutionnels français, allemands et suisses, des marchés naturels pour Swiss Life Asset Managers. Les acteurs institutionnels accordent une part de plus en plus significative à l’investissement en infrastructure au sein de leur allocation. La recherche de rendements supérieurs via des actifs tangibles affichant une certaine visibilité à long terme, nourrit l’essor de la classe d’actifs ».

Au 31 Août 2018, Swiss Life Asset Managers gérait des actifs en infrastructure à hauteur de près de trois milliards d’euros. Totalement engagé, le fonds Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities I comptait 1,1 milliard d’euros d’actifs, contre 1,2 milliard pour le fonds Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities II (investi à plus de 60% dans 7 dossiers en Europe).