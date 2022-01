L’OPPCI Immobilier Impact Investing poursuit son développement avec la livraison du premier actif à Dijon.

Swiss Life Asset Managers France annonce avoir réceptionné une résidence étudiante située à Dijon, pour le compte de l’OPPCI Immobilier Impact Investing. Il s’agit ainsi de la première livraison d’actif pour ce fonds à impact créé en 2019 en partenariat avec Cedrus & Partners.

Localisé à proximité du centre-ville et de la gare TGV de Dijon, le bien fait partie du nouveau quartier de la Cité Internationale du Vin et de la Gastronomie, qui se déploie sur un terrain de 6,5 hectares, sur le site de l’ancien hôpital général. L’ensemble bâti de 70 000 m2, se compose de bâtiments historiques rénovés et de constructions neuves pour y accueillir des cinémas, un mail commerçant, une résidence services senior, des logements, un centre de formation dédié à la gastronomie et une résidence étudiante.

Acquise en VEFA auprès de Eiffage, cette résidence étudiante est composée de 145 appartements de type F1 et F2 pour une surface habitable de plus de 2700m² et 255m² dédiés aux espaces communs.

Livré en octobre 2021, l’immeuble bénéficie d’une performance énergétique RT 2012-22%.

4 allée Alice Guy, Dijon- Crédit photo Eiffage

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l’habitat social, le Samu social de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs.

Sa stratégie s’articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :