InfraBridge, un gestionnaire leader d’investissements en infrastructures, et Swiss Life Asset Managers, au nom de ses fonds, ont signé un accord contraignant pour l’acquisition par Swiss Life Asset Managers d’une participation en co-contrôle au capital de Telecom Infrastructure Partners (« TIP »), une plateforme internationale agrégeant des contrats de location pour des sites de télécommunications en Europe et Amérique latine. Cet investissement comprend de nouveaux engagements en capital de la part de Swiss Life Asset Managers afin d’accélérer l’expansion de la plateforme de TIP.

Créée en 2021 et basée à Londres, TIP opère sur le marché mondial de l’agrégation de baux, et cible principalement des sites de télécommunications en Europe et Amérique latine. Le modèle commercial de TIP repose sur l’acquisition de baux « triple net » auprès de propriétaires individuels, ce qui garantit à l’entreprise des revenus à long terme pour des périodes allant de 30 à 50 ans.

Les sites de télécommunications mobiles sont au cœur du paysage des infrastructures numériques et restent à la pointe des infrastructures sans fil. La GSM Association estime que des investissements à hauteur de 1500 milliards de dollars dans les réseaux mobiles seront nécessaires d’ici à 2030 afin de répondre à la croissance exponentielle de la demande mondiale en matière de données mobiles. Du fait de son implantation internationale et de sa forte expertise locale, TIP est bien positionnée pour capter une part croissante du marché de la location de sites de télécommunications, en plein développement.

Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure chez Swiss Life Asset Managers, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec InfraBridge pour accompagner TIP dans sa prochaine phase de croissance majeure. L’exemple nord-américain a montré le véritable potentiel de l’agrégation de baux fonciers, et nous nous réjouissons de collaborer avec nos partenaires, ainsi qu’avec Eric Overman et son équipe, afin d’accélérer l’expansion mondiale de TIP. »

« Après avoir dirigé la création de TIP en 2021, nous avons soutenu son développement rapide en Europe et en Amérique latine pour en faire un agrégateur de baux à forte croissance, avec plus de 850 baux et un carnet de commandes bien rempli. Cette transaction reflète notre conviction quant au potentiel de la société et à son positionnement favorable sur le marché, et nous sommes enchantés de nous associer à Swiss Life Asset Managers pour stimuler la croissance de TIP », a déclaré Damian Stanley, Managing Partner chez InfraBridge. « Nous espérons multiplier les opportunités pour les employés, les clients et les parties prenantes de la société à l’échelle mondiale. »

Eric Overman, Founding Partner et CEO de TIP, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Swiss Life Asset Managers en tant qu’actionnaire majeur aux côtés d’InfraBridge. Ce nouvel investissement constitue une reconnaissance de la croissance de TIP au cours des deux dernières années et viendra soutenir notre ambition de faire de TIP un leader mondial sur le marché de la location de sites de télécommunications. »

La finalisation de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait intervenir d’ici le 2e trimestre 2024.