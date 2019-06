Cette opération porte sur 28 immeubles valorisés à 1.7 milliard d’euros.

Les actifs ont été acquis par des fonds immobiliers gérés par Swiss Life Asset Managers en Suisse, France, Allemagne et Luxembourg.

L’un de ces fonds réunit notamment 4 investisseurs européens, aux côtés de l’assureur Swiss Life, pour un encours d’environ 1.3 milliard d’euros. 90% du portefeuille acquis est constitué d’actifs de bureaux Prime situés dans Paris QCA. Au cœur de la capitale, ces immeubles de style haussmannien sont principalement localisés dans les 1er, 2e, 8e, 9e et 10e arrondissements, secteurs les plus recherchés aujourd’hui. De plus les utilisateurs présentent un profil diversifié de l’industrie du luxe à celui des nouvelles technologies. Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France affirme : « Nous sommes fiers d’avoir concrétisé l’acquisition de ce portefeuille exceptionnel dans le marché des bureaux parisiens, très recherché par nos investisseurs. Il s’agit d’une transaction majeure, sur des actifs rares actuellement, ce qui nous a notamment permis de constituer très rapidement un tour de table composé de grands institutionnels européens. Avec cette opération, Swiss Life Asset Managers France gèrera à fin juin 2019 plus de 9 milliards d’euros de bureaux. »

« Nous allons maintenant œuvrer à dégager le potentiel locatif dont bénéficie ce portefeuille afin de valoriser au mieux ce patrimoine de grande qualité pour le compte de nos clients. Ces immeubles vont s’inscrire également dans notre stratégie de développement durable par l’amélioration du profil ESG via la démarche de progression que nous adoptons sur tous nos actifs » précise Fabrice Lombardo, Directeur des Activités Immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Après l’opération Vesta qui a permis l’acquisition d’un portefeuille de logements de la SNCF avec CDC Habitat fin 2018, Swiss Life Asset Managers France concrétise ainsi une deuxième transaction majeure en 6 mois, témoignant ainsi de la capacité du groupe Swiss Life à se positionner sur des opérations d’envergure sur le marché français et attractives pour des investisseurs européens.