2ème mode d’hébergement touristique, cette industrie a connu un renouveau très important ces dernières années pour s’adapter aux attentes des vacanciers et prendre le virage de la digitalisation.

Club Plein Air Tourisme vise une taille cible de 300 millions d’euros à horizon 3 ans avec un endettement moyen de 35%. Il a vocation à acquérir des campings de 3 à 5 étoiles, localisés dans des régions touristiques françaises et exploités par des acteurs reconnus.

Un premier « sale&lease back » vient d’être signé avec Vacanceselect, leader du secteur, pour l’acquisition de 7 campings exploités sous la marque Tohapi Privilège et représentant environ 3000 emplacements.

Ces campings sont principalement situés sur des zones littorales du sud-ouest et du sud.Ils bénéficient de la stratégie de montée en gamme mise en place par Vacanceselect qui vise notamment à développer le segment « premium » disposant de services complémentaires et d’une localisation de qualité. Un budget de travaux a été défini afin d’accompagner cette montée en gamme et de rénover les installations.

« C’est une très belle acquisition qui nous permet de concrétiser notre envie de nous positionner sur ce secteur présentant de réels atouts pour nos investisseurs.Nous sommes en train de constituer le premier tour de table et Club Plein Air Tourisme reçoit un très bon accueil. » annonce Fabrice Lombardo, Directeur de la Structuration et de la Gestion de Portefeuille

« Nous sommes très contents de réaliser cette opération et de collaborer avec le N°1 de l’hôtellerie de plein air. Il s’agit d’actifs stratégiques qui répondent à la dynamique de montée en gamme mise en place par Vacanceselect et correspondent parfaitement à la demande actuelle et à la stratégie du fonds » ajoute Johanna Capoani, Responsable du Pôle de Compétence Hôtels de Swiss Life Asset Managers.

Pour cette transaction Swiss Life Asset Managers, Real Estate France était accompagnée des Notaires du Trocadéro, du cabinet Lacourte Raquin Tatar (conseil juridique), de CBRE Hôtels (expert valorisation) et de Delpha Conseil (expert technique).