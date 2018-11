Suite à l’acquisition en mai 2018 de deux hôtelsà Milan, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a acquis deux immeubles tertiaires en octobre à Milan, en Italie. Ces actifs immobiliers étaient détenus par AREEF 1 - SICAF gérée par Prelios SGR, pour le compte de Ardian Real EstateEuropeanFund SCS (AREEF I), géré par Ardian. L’acquisition concerne le portefeuille assurances de Swiss Life en France et en Allemagne, et un fonds immobilier Swiss Life domicilié en France

Ces deux actifs sont situés Via Giorgio Washington 70 et Corso Italia 13, d’une superficie locative brute d’environ 23 500 m2. Ces actifs ont été rénovés et sont vendus à 97% loués avec un mix de locataires locaux et internationaux renommés.

Ce portefeuille représente l’opportunité d’acquérir le bâtiment Corso Italia, un actif emblématique de Milan, qui bénéficiera du développement de ce secteur et de sa proximité avec le quartier des affaires. Le bâtiment Via Washington propose de grands espaces qui sont recherchés par les utilisateurs internationaux. Les deux immeubles profiteront également à long terme du développement de la nouvelle ligne de metro.

« Confortées par nos fortes convictions à l’égard du marché des bureaux à Milan, ces acquisitions marquent notre entrée dans ce segment et devraient contribuer à fournir une base solide pour d’autres acquisitions. Le portefeuille est stabilisé et dégage d’ores et déjà des revenus, avec un potentiel de croissance locative à moyen terme qui est conforme à la stratégie d’un investisseur de longue date comme le groupe Swiss Life », explique Fabrice Lombardo, Head Real EstateFund& Portfolio Management.