Ce portefeuille comprend les murs de 2 hôtels (458 chambres) à Milan. Ces établissements sont exploités en direct par deux acteurs majeurs de l’hôtellerie internationale : Rezidor (Radisson Blu Hotel Milan) et Accor (Novotel Milan Malpensa).

« Ce portefeuille d’hôtels s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui consiste à cibler des établissements hôteliers de grande qualité bénéficiant d’un mix de clientèle business et loisirs et exploités par des opérateurs expérimentés et reconnus. Avec près de 5 ans d’existence, notre pôle Hôtel poursuit son développement et confirme son savoir-faire. » déclare Johanna Capoani, Gérant Senior – Responsable du Pôle Hôtels.

« Ces acquisitions marquent notre entrée sur le marché immobilier en Europe du Sud, une région pour laquelle nous avons de fortes convictions. D’autres acquisitions devraient suivre en 2018. » conclut Fabrice Lombardo, Directeur Structuration et Gestion de Portefeuille.

Pour cette acquisition, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France était conseillée par Clifford Chance (bureau Milan et Paris), et le financement assuré par UniCredit Banca.

BNP Paribas REIM Italie était conseillé par Legance pour les aspects juridiques et CBRE Hotels pour l’acquisition du portefeuille.