Première acquisition pour l’OPPCI Immobilier Impact Investing.

Swiss Life Asset Managers France annonce avoir signé la VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) d’une résidence étudiant à Dijon pour le compte de l’OPPCI Immobilier Impact Investing.

Swiss Life Asset Managers France réalise ainsi la première acquisition pour ce fonds créé en partenariat avec Cedrus & Partners.

Idéalement située au cœur du nouveau pôle de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, cette résidence de 144 lots (T1) sera exploitée par Réside Etudes. La livraison de la résidence est prévue pour la rentrée universitaire 2021.

L’immeuble bénéficiera d’une performance énergétique RT 2012-10%.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin se déploiera sur un terrain de 6,5 hectares, sur le site de l’ancien hôpital général, aux portes du centre historique de Dijon.

Conçu par l’agence d’architecture Anthony Béchu, cet ensemble développera plus de 70 000m² et sera notamment composé d’un pôle de culture et d’expositions, d’un espace de formation, de cinémas, commerces, d’un hôtel 4 étoiles, d’une résidence services senior, d’une résidence étudiants et de logements réhabilités.

La société de gestion a réalisé cette acquisition auprès d’Eiffage Immobilier Est.

Premier fonds immobilier à impact social

Lancé en janvier dernier, l’OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact lancé par Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners.

Sa poche sociale sera constituée de 20% des actifs totaux du fonds. Dans le cadre de cette poche, les actifs résidentiels construits ou à construire seront sélectionnés en accord avec les partenaires associatifs (Samusocial de Paris et Habitat & Humanis) à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ces actifs seront mis à leur disposition pour un loyer nul.

Parallèlement à la poche sociale du portefeuille, une poche à rendement (représentant 80% de l’actif net cible du fonds) est investie dans des actifs de bureaux et des résidences gérées (résidences seniors, étudiants...).