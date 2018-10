Dirigée par le Professeur Lionel Martellini, Directeur d’EDHEC-Risk Institute et par le Professeur Nikos Tessaromatis, Professeur de finance à l’EDHEC Business School, l’équipe de recherche analysera le rôle de l’investissement immobilier dans les solutions d’investissement. L’objectif est de fournir une analyse exhaustive du rôle des investissements immobiliers cotés et non cotés dans les portefeuilles institutionnels, en mettant l’accent sur leurs contributions non seulement en termes de performance mais aussi de couverture des risques.

La chaire concentrera en particulier ses recherches sur les thèmes suivants : Examiner comment des formes spécifiques de placements immobiliers peuvent être utilisées dans des portefeuilles de couverture des risques au sein de solutions de retraite améliorées, reposant sur leur capacité à générer du revenu de remplacement indexé sur l’inflation.

Analyser les enjeux théoriques, empiriques et pratiques liés à une approche multifactorielle de l’investissement immobilier, dans le but de faire émerger des approches plus efficaces pour la collecte des primes de risque sur le marché immobilier.

Frédéric Bôl, Président de Swiss Life REIM (France), a déclaré : « Le soutien de cette chaire auprès de l’EDHEC-Risk Institute témoigne de l’engagement fort de Swiss Life Asset Managers France, à proposer des produits robustes axés sur la recherche au profit de nos clients. Nous sommes intimement convaincus que l’immobilier est un actif essentiel pour construire des solutions d’investissement adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs, notamment pour la gestion des fonds de retraite. L’EDHEC-Risk Institute, qui est à la pointe de la recherche dans ce domaine, est un partenaire idéal pour Swiss Life Asset Managers France ».

« L’objectif principal de la chaire de recherche est de contribuer à repenser l’investissement immobilier dans la perspective du nouveau paradigme de la gestion d’actifs, qui est centré sur la notion de solutions d’investissement dédiées pour les investisseurs institutionnels. Grâce au soutien de Swiss Life Asset Managers France, nous sommes désormais en mesure de démarrer un programme de recherche ambitieux portant sur l’identification des facteurs de risque impactant la performance des placements immobiliers cotés ou non cotés. Une meilleure compréhension de ces facteurs de risque permettra de répondre non seulement aux exigences de rendement des investisseurs mais aussi à leurs attentes en matière de couverture des risques » a déclaré le Professeur Lionel Martellini, Directeur d’EDHEC-Risk Institute.