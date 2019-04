Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Swiss Life Asset Managers France devient ainsi un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures. La nouvelle structure forte de 250 collaborateurs conservera ses expertises et continuera de proposer une gamme complète de solutions d’investissement et de services à une clientèle d’investisseurs institutionnels, de professionnels de la gestion privée et de particuliers. Les encours, gérés en France, par Swiss Life Asset Managers France dépasseront dès lors les 50 milliards d’euros.

Frédéric Bôl, Président du Directoire, Bruno Gerardin, Directeur administratif et financier, Per Erikson Directeur des activités sur titres pour compte des entités du Groupe, Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers et Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières, composeront le Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Avec ce rapprochement, Swiss Life Asset Managers renforce son poids en France, en vue de capitaliser sur une marque unique sur le marché hexagonal et de poursuivre son développement. Son potentiel de croissance vise l’ensemble des classes d’actifs, et tout particulièrement les activités pour compte de tiers.

« Nous sommes fiers de donner naissance à une structure de taille significative. La naissance de “Swiss Life Asset Managers France” est motivée par le souhait d’apparaître sous une marque unique afin d’accompagner nos clients en France de manière plus efficace et plus ciblée », déclare Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.

Près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Swiss Life Asset Managers France comptera parmi les gestionnaires d’actifs institutionnels de premier plan en France. Les encours sous gestion approchent actuellement les 50 milliards d’euros, dont près de la moitié pour compte de tiers. Son offre globale en immobilier (structuration et ingénierie de fonds, gestion d’actifs et administration de biens), valeurs mobilières (monétaire, obligations, actions, allocation d’actifs) et infrastructures devrait contribuer à ses ambitions de développement.

« La mutualisation de nos talents et de nos moyens favorisera en particulier la distribution et sera un relais de croissance stratégique visant à accroître notre part de marché », ajoute Frédéric Bôl.

« Avec notre offre étoffée sur différentes catégories d’actifs, nous serons en mesure de mieux résister à la cyclicité des marchés. L’industrie de la gestion d’actifs étant très concurrentielle, la taille et l’offre proposée deviennent déterminantes » explique Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers France.

« Nous souhaitons mettre en avant notre savoir-faire en matière de gestion sur-mesure et notre capacité à résoudre les problématiques spécifiques auxquelles sont confrontées nos différentes cibles d’investisseurs. Notre compétence pour concevoir des opérations d’investissement en ‘club deal’ ou des fonds dédiés est manifeste. Sur le segment institutionnel, l’objectif est de continuer à servir notre base de clients en France tout en internationalisant notre offre auprès d’investisseurs européens. Sur le segment de la distribution, nous comptons accélérer le développement de produits grand public », affirme Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France.

Croissance attendue des actifs sous gestion pour compte de tiers dans le cadre de « Swiss Life 2021 »

Cette fusion s’inscrit dans le plan stratégique « Swiss Life 2021 » du Groupe Swiss Life Asset Managers qui s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion pour compte de tiers. Aujourd’hui déjà, Swiss Life Asset Managers compte parmi les principaux gestionnaires immobiliers européens, avec 1 400 collaborateurs et un patrimoine immobilier sous gestion de 81 milliards d’euros.

Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI) et membre du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), Swiss Life Asset Managers consolidera l’investissement responsable au sein de son offre de gestion, dans son approche de gestion active du risque et dans ses décisions d’investissement.

Les questions sociales, environnementales et de gouvernance d’entreprise seront ainsi systématiquement intégrées au processus d’investissement.