Le tout nouveau fonds « Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II (FORTE II) » investit dans des entreprises et des actifs non cotés du secteur des énergies propres et des infrastructures. L’objectif du fonds est de constituer un portefeuille international diversifié d’investissements directs dans des infrastructures dans le secteur de l’énergie. Il est ouvert aux investisseurs qualifiés désireux d’investir dans un secteur offrant des perspectives de croissance intéressantes. L’encours cible est de 750 millions d’euros.

Swiss Life Asset Managers a lancé son deuxième fonds international dédié aux énergies renouvelables, « Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II (FORTE II) », qui succède au premier fonds international « Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (FORTE I) ».

Onzième fonds d’infrastructures Equity et quatrième fonds consacré aux énergies renouvelables de Swiss Life Asset Managers, il vient compléter la gamme existante de fonds dédiés aux énergies propres.

« Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II (FORTE II) » poursuivra la même stratégie à succès du fonds auquel il succède, en se concentrant sur des investissements de grande qualité dans le secteur des énergies renouvelables et propres. Ciblant des investissements dans les pays de l’OCDE, il vise à constituer un portefeuille diversifié d’actifs non cotés axés sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables telles que l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité et la biomasse, ainsi que sur le stockage et les combustibles renouvelables. Ouvert aux investisseurs qualifiés, il vise un encours cible de 750 millions d’euros. Le premier closing est prévu pour le quatrième trimestre 2022.

Le fonds bénéficiera des conseils d’une équipe dédiée aux énergies renouvelables entretenant des partenariats solides et durables avec les promoteurs de projets, les entreprises du secteur de l’énergie, les investisseurs, les pouvoirs publics et d’autres parties prenantes afin de fournir d’excellentes opportunités pour investir les capitaux de ses clients.

« Nous sommes fiers de notre solide historique de performance et de cette convergence d’intérêts avec nos investisseurs, car nous investissons également pour une part importante dans le fonds. FORTE II s’appuie sur le succès de son prédécesseur tout en s’adaptant à la constante évolution des marchés », commente Christoph Gisler, Head Infrastructure Equity chez Swiss Life Asset Managers.

« Conformément à notre stratégie, nous voulons mettre à profit toute notre expertise dans le domaine de l’énergie et investir dans tous les domaines de la transition énergétique. A ce titre, au nom de nos investisseurs, nous contribuons à rendre plus durables la production d’électricité, la fourniture de chauffage et la mobilité », déclare Marc Schürch, Head Renewable Energy chez Swiss Life Asset Managers.

Le « Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II – FORTE II » sera classé comme relevant de l’art. 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Swiss Life Asset Managers est membre de la GIIA (Global Infrastructure Investment Association), du GRESB et signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI).