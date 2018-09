Superprof à la conquête de l’Europe : La pépite française du cours particulier annonce le rachat de The Tutor Pages, un leader du marché en Outre-Manche

Avec sa communauté de 3 millions de super-profs, la start-up française qui permet à des apprenants de trouver le ou les professeur(s) parfait(s) sur plus d’un millier de disciplines dans 22 pays et 9 langues, poursuit sa conquête de l’Europe en annonçant le rachat de l’une des plus anciennes et importantes communauté de partage de connaissance d’ Angleterre, The Tutor Pages.

Un rachat stratégique pour confirmer sa place de leader en Europe

La marketplace The Tutor Pages, fondée il y a plus de 10 ans par Henry Fagg, bénéficie d’un très fort positionnement sur le marché du cours particulier anglais avec une communauté de plus de 30 000 professeurs et 100 000 élèves. La migration vers le site Superprof vient de s’achever pour accueillir ces nouveaux membres dans les plus bref délais.

Depuis son déploiement en Outre-Manche en 2017, Superprof ne cesse de gagner en parts de marché. Cette nouvelle acquisition, lui permet de doubler sa communauté anglaise de professeurs et d’élèves, devenant ainsi l’une des plus importantes sur le marché anglais du tutoring.

Cette pépite de la Frenchtech est d’ailleurs considérée comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe selon Le Classement Financial Time 2018.

L’Angleterre, un pays d’acquisition clé dans la croissance économique

Ce rachat confirme une présence forte et pérenne de Superprof en Angleterre, un marché évalué à plus de 2 millions d’euros chaque année et considéré comme l’un des plus larges et attractifs en Europe. Avec 1 élève sur 4 qui reçoit des cours privés, l’enseignement particulier est considéré comme un facteur clé de la réussite scolaire dans le pays.

“D’ici les 12 prochains mois, Superprof prévoit en Angleterre de doubler ses chiffres en termes de revenus, d’utilisateurs, de trafic, de professeurs afin d’intégrer le top trois des plateformes de tutoring anglais” explique Wilfried Granier, co-fondateur de Superprof.

Un service unique dont l’objectif est de rendre le savoir accessible au plus grand nombre

Superprof met un point d’honneur à fournir les meilleurs professeurs et s’assurer de la qualité de leurs profils grâce à un algorithme mesurant la qualité, la disponibilité et la performance de l’ensemble des professeurs (vérification des diplômes, validation de l’identité, du téléphone, mesure du temps de réponse et du taux de réponse…) pour offrir aux élèves un répertoire d’annonces toutes vérifiées et correspondant à leurs attentes.

La start-up qui compte à son bord 52 salariés, embauche au rythme des pays conquis, un natif pour chacun de ceux où elle s’installe, toujours dans l’objectif de proposer un service efficace et adapté aux besoins propre à chaque pays.