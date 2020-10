Leader mondial de la production naturelle de protéines d’insectes et d’engrais, la jeune pousse Ӱnsect, fondée en 2011 étend son financement de Série C à 372 M$, la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une entreprise non américaine dans le secteur agricole, pour, entre autres, finaliser la construction de la plus grande ferme d’insectes au monde à Amiens. A terme, Ӱnsect, qui exporte dans le monde entier, vise ainsi une production de 100 000 tonnes d’ingrédients par an avec la création de 500 emplois directs et indirects.

L’apport de financement de Supernova Invest, leader français de l’investissement deeptech, aux côtés de plusieurs autres investisseurs, offre également à Ӱnsect la possibilité d’étendre ses gammes de produits et de poursuivre son développement, principalement en Amérique du Nord. Grâce à la combinaison de solutions technologiques et écologiques, Ӱnsect s’impose plus encore sur le segment de la chaîne alimentaire, au plus grand bénéfice de la santé des plantes, des animaux et de l’environnement, tout en offrant un meilleur rendement de production.

Julien Cristiani, General Partner de Supernova Invest et membre du board d’Ӱnsect déclare : « La vision d’ Ӱnsect, dans un écosystème en pleine transformation, et la qualité de sa technologie industrielle vont faire d’elle un leader mondial du secteur agro-alimentaire. Antoine Hubert a compris que l’innovation peut être une réponse aux grands enjeux de demain, notamment la transition alimentaire et la durabilité des processus de production. En aidant à faire d’Ӱnsect la plus grande ferme d’insectes au monde, Supernova Invest marque sa volonté d’accompagner les pépites de demain dans leur hypercroissance commerciale et industrielle, à un moment où la souveraineté technologique, industrielle et alimentaires sont plus que jamais souhaitées. »