Le 13 janvier 2022, une nouvelle Foncière régionale, baptisée Sud Foncière, a été créée pour le compte de la Banque Populaire du Sud. MIDI 2i, société de gestion de portefeuilles immobiliers, a réalisé la structuration de ce fonds. Avec la concrétisation de cette nouvelle foncière, MIDI 2i renforce ainsi son positionnement régional, au service d’une clientèle institutionnelle souhaitant contribuer au rayonnement économique des territoires.

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec MIDI 2i via notre filiale Sud Participations Immobilières (SPI), spécialisée dans les investissements immobiliers qui accompagne déjà les promoteurs de notre région en tour de table de leurs opérations. Aujourd’hui avec ce véhicule, le groupe BPS élargit ses champs d’intervention et structure son activité d’investissement immobilier long terme sur son territoire. Cette collaboration avec MIDI 2i nous permettra de faire jouer le levier de la complémentarité de nos compétences et de multiplier nos forces. », affirme Benoit VIGUIER, Président de Sud Participations Immobilière et Directeur d’exploitation Corporate & Banque Privée du groupe BPS.

« Nous remercions la Banque Populaire Sud pour sa confiance, née d’une relation de proximité que nous entretenons depuis plusieurs années. Ce partenariat témoigne de notre savoir-faire dans l’immobilier des régions, riche de plus de 15 ans d’expérience. Avec la création de Sud Foncière, nous proposons ainsi à la Banque Populaire Sud d’ancrer sur son territoire, l’activité d’investissement long terme en immobilier », précise Jean-Luc Barthet, Président de MIDI 2i.

Le capital social de cette nouvelle Foncière s’établit à 300 000 €, répartis pour :

90% à SUD PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, filiale à 100% de Banque Populaire du Sud.

10% pour MIDI FONCIERE, filiale à 100% de Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.

La capacité du fonds s’élève à 83 M€ ;

La Politique d’investissement s’articule autour de deux axes :

Le tertiaire prioritairement (bureaux, commerces, activités et logistiques).

Des actifs de diversification, dont le Résidentiel.

La Foncière a également pour objectif d’accompagner la transition énergétique en privilégiant les actifs certifiés et/ou labélisés.