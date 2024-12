Avec une sursouscription de 2,8 fois le montant offert, la transaction met en lumière la confiance accordée par les investisseurs à l’AFL et l’attractivité de ses titres.

Une première émission durable HQLA 1 de référence pour l’AFL

Mardi 29 octobre, l’AFL a réalisé une nouvelle émission obligataire durable (« sustainability bond ») de référence, d’une taille de 500 millions d’euros de maturité 8 ans. Avec l’obtention du statut HQLA 1, cette émission benchmark a rencontré un très vif intérêt de la part des investisseurs, le livre d’ordres final atteignant 1,4 milliards d’euros soit une sursouscription de 2,8 fois le montant offert.

L’émission durable, initialement annoncée avec une marge de 26 points de base contre la courbe des obligations d’Etat (Obligation Assimilables au Trésor – OAT) a finalement été resserrée de 2 points de base au cours de l’exécution de la transaction, permettant d’atteindre un niveau final de OAT+24 points de base.

« Une nouvelle émission à succès qui ne fait que confirmer l’importance de notre programme d’émission d’obligations durables. Nous sommes fiers de constater que la qualité de notre dispositif nous permet d’octroyer un financement durable à l’ensemble de nos collectivités membres, pour leurs investissements éligibles, quelle que soit leur taille ou leurs ressources en ingénierie » confirme Yves Millardet, Président du Directoire de l’AFL.

Un intérêt des investisseurs pour la signature de l’AFL

En termes d’allocations, les banques et les trésoreries bancaires constituent 35,8 % des allocations, suivies par les fonds de pension et compagnies d’assurances, avec 29,5 %. Géographiquement, l’Europe est la zone la plus présente. Les comptes français ont représenté la plus grande part des allocations avec 24,4 %, suivis par l’Allemagne (21,8 %), la péninsule ibérique (18,8 %), les pays nordiques (9,8 %) et l’Italie (9,3 %).

Le nouveau statut HQLA 1 de la dette émise par l’AFL attire de nouveaux investisseurs et notamment des trésoreries de banque et gestionnaires de portefeuilles HQLA.

Provenance et nature des investisseurs :

« Cette opération témoigne de l’accroissement de l’attractivité de la dette que nous émettons depuis que nos titres sont qualifiés HQLA de niveau 1. Une opportunité qui renforce la pertinence de notre modèle : émettre au meilleur taux pour redistribuer sous formes de prêts à nos collectivités membres, aux conditions les plus attractives » explique Thiébaut Julin, Directeur financier de l’AFL.