Le livre d’ordres, proche de 1,9 milliard d’euros (hors intérêts des chefs de file associés) soit une sursouscription de 2,5 fois le montant offert, représente le montant le plus important observé jusqu’ici sur une émission de 7 ans de l’AFL. Elle atteste de la grande qualité et de la solidité du suivi des investisseurs réalisé par l’émetteur.

Une nouvelle émission de référence pour l’AFL

Mercredi 11 janvier 2023 dernier,, l’AFL a réalisé sa première émission obligataire de référence de l’année, une nouvelle souche de 750 millions d’euros de maturité de 7 ans. Dans le contexte positif de marché rencontré cette semaine, l’AFL a émis avec succès cette nouvelle obligation, avec une demande dépassant 1,9 milliard d’euros, soit une sursouscription de 2,5 fois le montant offert, via soixante comptes différents. Dirigée par Citi, Commerzbank, J.P. Morgan et Société Générale comme banques chefs de file, l’AFL a pu attirer plus de 60 investisseurs sur cette émission.

Après avoir annoncé une marge initiale de 57 points de base au-dessus de la courbe interpolée des OAT (Obligations assimilables au Trésor), l’AFL a réussi à resserrer sa marge de 3 points de base au cours de l’exécution de la transaction, parvenant à un niveau final de OAT+54 points de base.

“Pour la première fois depuis 2015, l’AFL a choisi d’émettre une obligation d’une taille initiale de 750 millions d’euros. Nous sommes très fiers de ce succès qui illustre la confiance manifestée par les investisseurs dans le modèle de l’AFL », explique Thiébaut Julin, Directeur financier de l’AFL. « L’AFL a choisi de variabiliser intégralement son bilan. Nous avons donc immédiatement couvert cette émission au niveau très compétitif de Mid Swap+26 », confirme Romain Netter, Directeur du financement moyen et long-terme. « Cette émission obligataire est la première étape du programme de financement de l’AFL en 2023, qui s’élève à 2 milliards d’euros. Il vise à satisfaire les besoins croissants en crédit des collectivités membres. »

Un intérêt des investisseurs pour la signature de l’AFL

En ce qui concerne les allocations, la présence notable des gestionnaires d’actifs est à relever (54 %). Géographiquement, l’Europe est la zone la plus représentée, avec le Royaume-Uni et l’ensemble Allemagne/Autriche/Suisse qui pèsent pour 50 % des allocations, illustrant la crédibilité des collectivités locales françaises sur le continent.

Provenance et nature des investisseurs

Termes de la transaction

Emetteur : Agence France Locale

Notation : Aa3 /AA- (Moody’s stable / S&P stable)

Format : RegS, au porteur, dématérialisés

Montant : €750 M

Date de réglement : 18 janvier 2023

Echéance : 20 mars 2030 (7 ans)

Coupon : 3.000% annuel Exact/Exact - ICMA

Spread : 54 bps contre OAT / 26 bps contre mid swap

Rendement : 3,084% / 99,473%