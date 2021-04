Ces obligations, d’un montant de 500 M€, ont une échéance de 7 ans et un taux d’intérêt fixe de 2,00%. L’Opération a été sursouscrite 2 fois (carnet d’ordres supérieur à 1 Md €)

ORPEA a procédé, le 25 mars 2021, à sa première émission d’obligations publiques durables (« Green & Social »), dédiée au financement d’actifs et / ou de projets à impacts environnementaux et sociaux. Ces obligations, d’un montant de 500 M€, ont une échéance de 7 ans et un taux d’intérêt fixe de 2,00%.

Cette opération a rencontré un très vif succès auprès d’un large nombre d’investisseurs internationaux (plus de 130 investisseurs de 10 nationalités), elle a été sursouscrite 2 fois, avec un carnet d’ordres dépassant 1 milliard d’euros.

En tant qu’acteur de référence en matière de prise en charge de la dépendance, ORPEA a toujours placé les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de sa stratégie et de ses décisions d’investissement. ORPEA a l’intention d’allouer un montant égal au produit net de l’émission aux actifs ou projets verts et/ou sociaux éligibles existants ou futurs, comme indiqué dans son document cadre « Sustainable Financing Framework ».

L’allocation du produit de cette émission sera basée sur un processus de sélection en trois étapes (identification, évaluation, validation), répondant à des critères techniques d’éligibilité. Elle fera l’objet d’un suivi et d’un reporting régulier mesurant l’impact social et environnemental des projets sous-jacents, sous la responsabilité d’un Comité réunissant les fonctions Finance, ESG, Qualité & Médical, et Construction & Maintenance.

Le document cadre (« Sustainable Financing Framework ») définissant l’articulation entre ce financement et les projets de développement d’ORPEA, a été revu par un expert indépendant (ISS ESG) qui a validé l’alignement de cette opération avec les Green Bond Principles (2020), Social Bonds Principles (2018) et Sustainability Bond Guidelines (2018) tels que définis par l’International Capital Markets Association (ICMA).

Le document cadre ainsi que la revue indépendante par ISS ESG sont disponibles sur le site Internet d’ORPEA : https://www.orpea-corp.com/document...

Yves Le Masne, Directeur Général du Groupe ORPEA conclut : « Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont participé à cette première émission obligataire green et social pour ORPEA. Le succès de cette émission démontre la solidité du modèle ORPEA, notamment au travers de la crise sanitaire, et surtout l’engagement social et environnemental du Groupe. En effet, le produit de cette émission va permettre de financer, à un taux attractif, des établissements répondant aux plus hauts standards environnementaux et renforcer encore le développement d’une offre d’expert de la prise en charge de la Dépendance pour faire face aux défis démographiques et de santé publique dans le monde. »

Cette émission a été réalisée avec BNP Paribas, CA-CIB, HSBC, Natixis et Société Générale, en qualité d’Active Bookrunners (BNP Paribas, Natixis et Société Générale, étant Joint Sustainability Structuring Advisors).