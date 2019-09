Studytracks est la 1ère application pour apprendre et réviser ses cours en chansons. Avec sa méthode d’apprentissage unique et ludique, basée sur les sciences cognitives, l’appli est d’ores et déjà plébiscitée auprès de milliers d’étudiants et de professeurs dans le monde entier.

Studytracks, start-up spécialisée dans l’EdTech, annonce aujourd’hui sa levée de fonds de plus d’un million d’Euros auprès de OneRagtime, plateforme d’investissement nouvelle génération fondée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier, et auprès de Leansquare. Cette levée va permettre à Studytracks de consolider ses bases sur le marché français tout en renforçant son accélération à l’international.

Une pépite aux airs de géant

Lancée en Angleterre et aux États-Unis en 2016, puis en France en mars 2018, l’application a déjà été téléchargée plus de 400.000 fois dans le monde et 200.000 fois en France. Outre-Atlantique, des centaines de professeurs utilisent déjà l’application pendant leurs cours ou en pédagogie inversée donnant comme devoir des chansons à écouter aux élèves. Et les résultats sont spectaculaires !

Studytracks : un concept simple, ludique et efficace !

Que ce soit en faisant du sport, sur le trajet du domicile, en allant à l’école ou encore dans les transports, l’application Studytracks contient plus de 1500 chansons - rap et pop - dont 500 pour le marché français afin de réviser les matières principales du collège et du lycée (mathématiques, philosophie, français, histoire, géographie, SVT, technologie, physique-chimie, économie ou encore éducation morale et civique).

In fine, Studytracks met à disposition des fiches de résumé rédigées par des professeurs puis mises en musique pour une mémorisation facilitée, rapide et sur le long terme. Élaborée en collaboration avec des scientifiques, spécialistes mondiaux des sciences cognitives, chaque chanson est créée de telle manière à maximiser la rétention d’informations.

Cette méthode d’apprentissage a fait ses preuves auprès de milliers d’étudiants dans le monde. Les enseignants y voient un moyen de gagner du temps, les élèves d’acquérir les fondamentaux en s’amusant. Par la suite, ils peuvent profiter de ces bases pour aller plus loin dans la leçon ou le sujet étudié.

Studytracks est également un formidable outil de lutte contre le décrochage scolaire. En intéressant tous les élèves - même les plus récalcitrants - au travers de méthodes ludiques, les professeurs captent leur attention et les stimulent durant leur phase d’apprentissage.

A cheval entre la France et les États-Unis

En France, plusieurs tests positifs ont été opérés dans plusieurs collèges et lycées encadrés par l’Éducation Nationale. Ainsi, des discussions ont été ouvertes avec le Ministre de l’Éducation Nationale, M. Jean-Michel Blanquer, pour un déploiement plus important. De ce fait, Studytracks a été nommé membre d’une mission parlementaire aux côtés de six neuroscientifiques sous la supervision de la Députée Frédérique Dumas pour étudier l’impact positif de l’apprentissage par la musique. Et des personnalités soutiennent activement la cause de Studytracks. Soprano et JoeyStarr ont enregistré plusieurs chansons permettant aux collégiens et lycéens de réviser en musique le Brevet et le Baccalauréat.

Du côté des États-Unis, le déploiement de la méthode d’apprentissage développée par Studytracks est devenu exponentiel. A titre d’exemple, des écoles californiennes l’utilisent déjà et les professeurs l’ont adoptée, devenant ainsi un pilier dans leur méthode d’enseignement avec des résultats concrets et tangibles. Et les résultats sont là : Monrovia High School à Los Angeles a vu son taux de réussite au test AP passer de 23% à 76% ! C’est à ce titre que la start-up a ouvert une filiale dans l’État de Californie.

« Nous sommes très heureux d’accueillir OneRagtime dans notre capital. Leur expérience et leur réseau dans le secteur de l’EdTech et des contenus en général seront des atouts clés pour nous aider à absorber au mieux notre croissance rapide. Nous avons récemment été sélectionnés par Google comme « Partner for Education » aux États-Unis, ce qui va drastiquement accélérer notre position outre-Atlantique. En France, les discussions avec le Ministère de l’Éducation Nationale sont également très prometteuses. Nous sommes donc arrivés à un stade de développement propice à un investisseur institutionnel », précise Alexandre Houpert, co-fondateur de Studytracks.

« Studytracks est une pépite « Made in Europe » ultra prometteuse doublée d’un avenir brillant à l’international. Nous avons été instantanément séduits par les fondateurs et leur vision. Ils ont réussi à innover dans un secteur à fort potentiel avec un projet éducatif et social incroyable », se réjouit Stéphanie Hospital, CEO et fondatrice de OneRagtime.

LeanSquare est également ravi de cette opération. « Nous estimons que la technologie développée par Studytracks dispose d’un réel potentiel de développement et qu’elle a une vraie valeur économique dans un secteur en pleine évolution. Ce nouveau partenariat va permettre à Studytracks d’accélérer son processus de développement et sa croissance », explique Ben Piquard, CEO de LeanSquare.