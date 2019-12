Student Pop, le spécialiste du job étudiant, avec plus de 100 000 étudiants inscrits et plus de 150 000 missions réalisées en 2019, annonce le rachat, à partir du 1er janvier 2020, de la plateforme de recrutement de profils étudiants / jeunes actifs en CDD et CDI à temps partiel créée par Merito. Après s’être imposé comme un acteur phare dans le milieu du retail avec des clients historiques comme Petit Bateau, Hermès, l’Occitane ou encore Guérin, Merito confie désormais cette partie de son activité dédiée au recrutement à Student Pop, avec plus de 50 000 étudiants inscrits. En effet, Merito, devenu Laponi, dédie à présent son activité à son nouveau modèle, celui d’une plateforme digitale qui permet aux retailers de réduire l’impact de l’absentéisme sur le chiffre d’affaires des magasins. Le principe ? Faire appel aux collaborateurs du réseau pour répondre à un besoin de renfort.

Après le rachat du jobboard ProStudent en 2017, cette nouvelle acquisition consolide la position de leader de Student Pop sur le marché du job étudiants en France.

Grâce au lancement de la marque Student Work, la nouvelle offre émergente de Student Pop suite au rachat de l’activité de Mérito, Student Pop renforce sa position dans le retail et étend son offre à des contrats en CDD & CDI à temps partiel pour les étudiants. Cette nouvelle offre vient compléter celle historique de Student Pop, qui est avant tout dédiée à des missions ponctuelles (animations commerciales, street marketing, force de vente commando, coup de pouce manuel, …) auprès d’étudiants micro-entrepreneurs.

Ouriel Darmon, co-fondateur de Student Pop nous explique : “L’union de Student Pop et Merito est parfaitement complémentaire et assoit notre position sur le marché du job étudiant. Cette nouvelle offre nous permet de répondre à une demande forte de nos clients et de nos étudiants, souhaitant contractualiser en direct sur des interventions longue durée”

Marion Oliveira, co-fondatrice de Merito souligne : “Je suis certaine que nos clients et candidats seront entre de bonnes mains avec l’équipe de Student Pop. Nous partageons en effet les mêmes valeurs et sommes convaincus qu’il s’agit là d’un pari gagnant. Nous pouvons dorénavant nous consacrer à notre nouveau business model de partage de collaborateurs.”

Depuis sa création en 2016, Student Pop enregistre une croissance exponentielle dans plus de 80 villes françaises avec des clients prestigieux comme Lagardère, RATP, Danone, Leroy Merlin ou encore Blablacar.