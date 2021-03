Grâce à un réseau de stocks partagés, la technologie de Stockly permet aux e-commerçants de constamment proposer les produits que leurs clients désirent, même ceux qui ne se trouvent plus en stock dans leurs inventaires. Cette levée de fonds a pour objectif de développer le réseau de commerçants partenaires, notamment en Europe, et d’étoffer son équipe de 20 personnes.

Aujourd’hui, sur les sites e-commerce, jusqu’à 30% des visiteurs abandonnent leur intention d’achat à cause des ruptures de stock. Des intentions d’achat qui représentent chaque année plus de 20 milliards d’euros de pertes pour les e-commerçants.

Si ce problème dégrade essentiellement l’expérience d’achat des consommateurs, il concentre également les imperfections du e-commerce : marques et détaillants perdent beaucoup d’argent et de clients fidèles malgré des coûts d’acquisition importants.

Eliott Jabès et Oscar Walter décident de lancer Stockly en 2018 à l’issue de leurs études d’ingénieur, respectivement aux Ponts et Chaussées et à l’Ecole Normale Supérieure.

Stockly a construit une technologie permettant aux sites e-commerce d’assurer la vente d’un produit même en cas de rupture de stock, en faisant expédier les produits par la marque ou un autre vendeur du réseau de distribution. Le pitch ici pour plus de détails.

Grâce à son algorithme propriétaire, Stockly a la capacité d’agréger, en temps réel, le stock de plusieurs centaines de partenaires dans toute l’Europe. En disposant de l’information concernant la disponibilité de millions de produits, Stockly permet à ses clients e-commerçant, dont les Galeries Lafayette, Go Sport et bien d’autres, de ne pas être en rupture de stock.

La vision de Stockly ? Faire du stock une commodité. Pour atteindre cet objectif et accélérer son développement, Stockly a décidé de lever 5.1m€ avec des investisseurs qui partagent son ambition : Idinvest et Daphni ainsi qu’un ensemble de prestigieux Business Angels qui comprend notamment Guillaume Pousaz (CEO de Checkout).

Les fonds levés permettront à Stockly d’étoffer son équipe de 20 personnes avec déjà une dizaine de postes ouverts à Paris (notamment dans les équipes Tech, Finance ou Business Development) et d’augmenter son nombre de partenaires commerciaux.