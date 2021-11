4 millions d’euros et une mission : supprimer le gaspillage de matériaux neufs dans le BTP

StockPro annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros, réalisée auprès du fonds Smart city géré par Demeter IM, de Schneider Electric Ventures, de SMA BTP et de financements non dilutifs. Trois ans après sa création, ce financement sécurise un plan de développement ambitieux pour faire de StocKPro un acteur incontournable du réemploi de matériaux neufs de construction en Europe.

Basée à Sèvres, StockPro conçoit des solutions d’aide au réemploi pour l’ensemble des acteurs du BTP, entreprises, négociants et fabricants. Le principe est de proposer à ces différents acteurs des outils simples et adaptés à leurs spécificités de fonctionnement opérationnel. StockPro leur permet ainsi de digitaliser, enrichir, structurer l’ensemble des matériaux neufs, non utilisés, puis d’activer et de piloter leur réemploi sur plusieurs canaux marchands.

A l’origine du projet, une rencontre ! Celle de Romain de Garsignies, entrepreneur dans le BTP et Stéphane Renou, entrepreneur dans le digital. Ensemble, en combinant connaissance métier et savoir-faire technique, ils imaginent une solution simple répondant à une problématique complexe. Après 9 mois de développement, cette solution est lancée en 2019 sur le marché de la construction.

Accélérer sa croissance à l’international et poursuivre son développement produit

Avec cette levée de fonds, StockPro affiche deux priorités :

Accélérer sa croissance, d’une part, avec le recrutement en 2022 d’une vingtaine de collaborateurs, sur les métiers tech et commercial, pour conforter le positionnement de StockPro sur le marché français, et d’autre part se développer à l’international, et en premier lieu en Europe, pour répondre à des problématiques similaires sur les autres marchés.

Mais aussi amplifier sa R&D pour accroître son avance technologique, grâce à l’enrichissement fonctionnel de ses solutions.

Depuis son lancement commercial en 2019, StockPro compte déjà plus d’un millier de clients du BTP - dont certains grands noms de l’industrie, et connaît un développement rapide de ses ventes.