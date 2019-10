Stephanie travaillera aux côtés de Nick pendant une période de transition de trois mois et assumera le rôle de Directeur des Investissements à partir du 1er janvier 2020.

A fin août 2019, l’équipe de gestion d’Invesco de Henley comptait 132 collaborateurs dont 82 professionnels de l’investissement. Ce centre de gestion gérait plus de 100,6 milliards de dollars US pour le compte de ses clients.

Nick Mustoe a déclaré : "Nous avons une équipe d’investissement incroyablement talentueuse et expérimentée à Henley, je suis donc ravi que nous ayons pu identifier un successeur au sein de l’équipe. Stephanie a une connaissance approfondie de la philosophie et des ambitions d’Invesco en matière d’investissement, ainsi que des qualités exceptionnelles de leadership. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour le reste de l’année."

Doug Sharp, Senior Managing Director et Head of EMEA, a déclaré : "Nous aimerions remercier Nick d’avoir mis à profit toute son expertise pour diriger l’équipe de gestion d’Invesco à Henley au cours de la dernière décennie. Sous sa direction, nous avons continué à développer et à soutenir une équipe d’experts en investissement stable, solidement établie et respectée."

Il a continué : "Je suis ravi d’annoncer la nomination de Stephanie au poste de CIO. Elle est un investisseur de premier plan, combinant de solides compétences en matière de leadership et de gestion de fonds à une réelle compréhension des besoins de nos clients, acquise au cours de ses 17 années chez Invesco. Stephanie sera un leader convaincant en matière d’investissement au sein d’Invesco, mais également en externe auprès de nos clients et l’ensemble de nos partenaires."

Stephanie Butcher bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Elle a débuté sa carrière chez Lazard Asset Management en tant que stagiaire diplômée et est devenue gérante de fonds américains avant de rejoindre Aberdeen Asset Management en 1997. Stephanie a rejoint Invesco à Henley en 2003, elle est spécialisée dans les actions européennes de rendement et est responsable de nombreux portefeuilles d’actions européennes.