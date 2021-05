Ce projet est né de la complémentarité évidente de leurs offres de services respectives auprès du marché de l’assurance. L’ambition commune est de construire une gamme de services complète pour leurs clients, assureurs et entreprises

Stelliant renforce ainsi son offre sur le marché de la délégation de services en intégrant des solutions complètes de vente, souscription, relation client, gestion de sinistre déléguée, conseil… L’objectif : permettre aux assureurs, courtiers et entreprises d’externaliser leur processus, de maitriser leurs coûts et d’améliorer la relation client.

Christophe Arrebolle, Président de Stelliant, commente « L’intégration de Voxens va nous permettre d’élargir notre gamme de services complémentaires à l’expertise pour les acteurs de l’assurance et les entreprises, et proposer ainsi une réponse toujours plus complète aux enjeux de nos clients, de l’amont à l’aval. J’ai toute confiance en Chakil Mahter et ses équipes, qui nous apporteront leur savoir-faire pour nous aider à améliorer les parcours client ».

Fondé à Rouen en 2009 par Chakil Mahter, Voxens est spécialisée dans l’externalisation de la relation client B2B ou B2C. Proposant des activités de conseil et gestion en délégation de prestations opérationnelles, la société couvre l’intégralité du cycle de la relation client, à travers des actions de marketing cross-canal et de télémarketing. Affichant un chiffre d’affaires de près de 12 millions d’euros en 2020, Voxens compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs qualifiés capables de gérer des projets complexes, à forte valeur ajoutée pour les clients.

La marque Voxens, l’intégralité des activités ainsi que l’ancrage territorial seront conservés. La continuité de direction sera assurée par Chakil Mahter, qui demeure directeur général de Voxens. Christophe Arrebolle, président de Stelliant, devient président de Voxens.

Chakil Mahter, fondateur et directeur général de Voxens, déclare : « En rejoignant Stelliant, nous bénéficierons d’un soutien solide pour renforcer nos positions sur le marché assurantiel, développer de nouveaux partenariats sur notre cœur business de la relation client et déployer des synergies avec les autres métiers du Groupe. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans notre stratégie de croissance et envisageons notre développement sous les meilleurs auspices ! ».

A terme, Stelliant entend profiter de ce rapprochement pour s’ouvrir à de nouveaux marchés comme la santé, croître sur le marché des entreprises, et amplifier les positions de Voxens sur les secteurs associatifs et humanitaires, presse, médical… ou encore développer un panel de services d’externalisation de la relation client ou des Business Process Outsourcing.