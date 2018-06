Auparavant, Mme Cantillon exerçait les fonctions de Responsable monde des solutions de gestion alternatives chez State Street. Sous la direction de Liz Nolan, Directrice générale EMEA de State Street, elle sera chargée de mener et d’exécuter la stratégie commerciale pour les clients et les prospects les plus importants dans la région.

Avant ce poste, elle était à la tête des Alternative Investment Managers chez BNP Paribas Securities Services et a fait partie du Comité de direction de l’entreprise. Tout au long de sa carrière, elle a occupé des postes commerciaux et de relation clients similaires chez HSBC et J.P. Morgan à Singapour, Hong Kong et Londres.

« Je suis convaincue que grâce à son instinct et sa vaste expérience dans le domaine des ventes, Maria contribuera à la réussite de notre plateforme commerciale, au développement de nouvelles opportunités dans la région, et à l’apport de solutions sur mesure pour nos clients » a commenté Liz Nolan. « En outre, Maria a vivement encouragé la diversité, l’intégration et les initiatives caritatives depuis son arrivée il y a sept ans, et sa nomination illustre parfaitement l’ampleur du talent dont nous bénéficions au sein de l’organisation. »