State Street Corporation a annoncé aujourd’hui le lancement du groupe Real Assets Funds Services (RAFS), chargé de fournir des services de back-office aux fonds immobiliers et aux fonds dédiés aux infrastructures. Le groupe mettra à profit la plateforme immobilière de l’entreprise, la plus importante sur le marché [1], qui traite près de 165 milliards de dollars d’actifs immobiliers administrés. [2]

« Selon les projections, les investissements mondiaux dans les infrastructures sont censés atteindre 70 000 milliards de dollars d’ici 2030 [3], faisant de ce secteur celui qui présente les plus grandes opportunités d’investissement alternatif pour les investisseurs institutionnels et les fonds de private equity » a déclaré Scott Carpenter, Responsable monde des services aux fonds de private equity et d’actifs réels au sein du groupe AIS (Alternative Investment Solutions) de State Street. « Il est essentiel pour nous de continuer à investir de manière délibérée dans nos services dédiés aux actifs réels, y compris aux infrastructures, pour accompagner les besoins croissants de nos clients dans ce domaine. »

State Street a également annoncé le recrutement par son groupe AIS de Kyle Alexander, un expert financier spécialiste en infrastructures. M. Alexander a précédemment travaillé pour Global Infrastructure Partners, un gérant d’infrastructure de premier plan, où il a occupé le poste de contrôleur de gestion principal pour son fonds d’infrastructure vedette. Dans cette nouvelle fonction, M. Alexander est responsable de la stratégie, de la croissance et de l’exécution produits, sous la direction de Barry Johnson, qui a été nommé Responsable RAFS en Amérique du Nord, et de Cesar Estrada, Responsable de la gestion produits pour le private equity et RAFS en Amérique du Nord.

Mr. Johnson a plus de vingt ans de carrière dans le secteur des actifs réels. Il a dernièrement occupé les postes de Managing Director, chargé des produits immobiliers, et de Responsable des opérations d’administration de fonds immobiliers en Amérique du Nord pour le groupe AIS. Avant d’intégrer State Street, il était Responsable monde du contrôle des fonds immobiliers chez Morgan Stanley. Dans ses nouvelles fonctions, Mr. Johnson sera sous la direction de Scott Carpenter.