State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme facteurs supplémentaires dans son fonds Multi-Factor Global Equity Fund.

Tous les actifs actuellement sous gestion dans le fonds Multi-Factor Global Equity Fund, soit au total 398 millions de dollars [1], seront transférés dans une nouvelle SICAV, ESG Multi-Factor Global Equity Fund SICAV, y compris 157 millions de dollars provenant de Kåpan Pensioner, le fonds de pension des fonctionnaires suédois.

« Nous voulons être des investisseurs responsables, et nous sommes aussi de plus en plus conscients de la surperformance à long terme qu’enregistrent les sociétés qui obtiennent de bons scores ESG » déclare Marie Giertz, Directrice des investissements chez Kåpan Pensioner. « Compte tenu de la nature cyclique et à court terme des marchés, nous privilégions une approche multisectorielle pour mieux gérer le risque. Le partenariat solide établi de longue date avec State Street Global Advisors nous a permis d’explorer cette approche, et de bénéficier de la conception du produit dont il est le fruit. »

« Les études de recherche montrent de plus en plus que les mesures environnementales, les comportements sociaux et les pratiques de gouvernance peuvent affecter la performance à long terme d’une entreprise » déclare Ana Harris, Responsable des stratégies Global Equity Beta chez State Street Global Advisors. « Notre philosophie d’investissement s’appuie sur le principe avéré que les facteurs fondés sur des bases théoriques produisent, sur la durée, des rendements supérieurs aux indices de référence pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Nous obtenons une exposition ESG positive dans le portefeuille en intégrant explicitement un facteur ESG dans le score composite de chaque valeur, au lieu d’avoir recours uniquement au filtrage négatif ou positif. »

La stratégie Global Core Factors ESG s’appuie sur un processus d’investissement discipliné et systématique pour construire un portefeuille comprenant une exposition diversifiée aux facteurs de valeur, taille, faible volatilité, qualité, dynamisme et ESG. Cette stratégie vise à obtenir une exposition plus significative aux caractéristiques ESG par une intégration explicite, mais elle fait également appel à un processus de filtrage pour exclure les sociétés impliquées dans des polémiques sérieuses, telles que l’infraction aux principes du Pacte mondial des Nations-Unies.