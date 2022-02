Starton, start-up qui simplifie l’accès à la blockchain, annonce avoir levé 3,8 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs afin de développer son produit, renforcer ses équipes et former les développeurs de demain.

Un financement pre-seed auprès d’investisseurs influents

Créée en 2020 par 2 anciens de l’école 42, Starton permet aux développeurs et aux entreprises de se concentrer sur leur produit et non pas sur la complexité de la technologie blockchain. Les outils de développement de Starton visent ainsi à favoriser l’adoption de la technologie en la décomplexifiant et à permettre son intégration en quelques lignes de code. Résultats : un gain de temps, d’argent et une meilleure répartition des ressources humaines.

Afin d’accompagner son développement, la start-up a levé 3,8 millions d’euros auprès des fonds Speedinvest, Daphni, Kima Ventures, Ledger et de business angels reconnus dont les fondateurs de Voodoo, eFounders, Zama.ai, Polkadot, Aircall et Feed ainsi que d’autres acteurs du Web 3. Grâce à ce capital amorçage, l’entreprise va poursuivre ses investissements pour soutenir le développement du web 3 par le biais de trois axes : le recrutement de nouveaux talents, l’accélération du développement de ses produits et le soutien à l’écosystème blockchain par sa démocratisation dans les formations dédiées aux développeurs.

« Les cryptomonnaies, les NFT et les applications DeFi offrent énormément d’opportunités pour les entreprises du Web 2. Entre la complexité structurelle du Web3 et le peu de développeurs formés disponibles, cette évolution était jusqu’ici assez longue et la maintenance difficile. A travers son outil pour développeur, Starton rend cette évolution simple, rapide et accessible. Nous sommes convaincus que l’essor du Web 3 se fera au moyen de solutions comme celle de Starton », précise Stanislas Lot de Daphni.

Un investissement humain au-delà des frontières

Les fonds levés vont permettre à Starton de perfectionner son produit, mais aussi son accessibilité avec la création du meilleur contenu pédagogique et documentaire du marché.

Pour ce faire, la start-up va agrandir son équipe avec plus d’une vingtaine de recrutements prévus cette année. De nombreux postes clés sont à pourvoir de la direction marketing au développement produit, en passant par le design.

Par ailleurs, l’équipe souhaite exporter son savoir-faire au Royaume-Uni et aux Etats-Unis pour devenir la meilleure plateforme de développement à l’échelle mondiale offrant à tous les moyens de faire naître leurs idées les plus innovantes.

Miser sur le développement des compétences

De nos jours, seulement une faible quantité de développeurs dans le monde sont spécialisés en blockchain, rendant ainsi quasi impossible le recrutement de talents dans ce secteur et l’adoption rapide de la technologie.

C’est pourquoi il est important pour Starton d’être acteur de sa démocratisation via la mise en place de plusieurs partenariats avec des incubateurs et grandes écoles en France et en Europe, et l’organisation de multiples événements à portée pédagogique sur le Web 3 et la technologie blockchain. Favoriser l’innovation dans l’écosystème et accompagner les projets les plus prometteurs seront au cœur de l’activité de Starton.

« Nous sommes très enthousiastes de l’accueil des spécialistes du secteur sur notre produit, et de l’intérêt croissant des développeurs vis-à-vis de notre solution. L’intégration de la blockchain passe aussi par l’éducation et l’accompagnement. Nous sommes aussi impatients de pouvoir accélérer grâce à ces fonds la mise en place de notre académie et de formations spécialisées Web 3 », déclare Fabien Poggi, CEO de Starton.